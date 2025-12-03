Напавшего на КПП в Дагестане за несколько дней до этого бросила жена

https://ria.ru/20251203/dagestan-2059400643.html
происшествия
дербентский район
республика дагестан
происшествия, дербентский район, республика дагестан
Происшествия, Дербентский район, Республика Дагестан
Глава Татляра Ахмедов: напавшего на КПП в Дагестане бросила жена
МАХАЧКАЛА, 3 дек - РИА Новости. Жена мужчины, ликвидированного при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестане, за несколько дней до произошедшего ушла от него вместе с детьми, рассказал РИА Новости глава села Татляр Дербентского района Рафат Ахмедов.
Вечером 30 ноября мужчина с ножом напал на сотрудников полиции на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе
. По данным следствия, 33-летний житель республики неоднократно нанес ножом удары в область груди одному из сотрудников полиции – удары пришлись в бронежилет. После этого злоумышленник направился в сторону второго сотрудника, который открыл стрельбу из табельного автоматического оружия. Нападавший получил смертельные ранения. Среди сотрудников никто не пострадал.
"Он женатый был, двое маленьких детей. В последние три-четыре дня у него проявлялись психические отклонения. Жена испугалась, детей забрала и ушла к своей матери", - рассказал Ахмедов.
Ранее глава села сообщил РИА Новости, что отец напавшего на полицейских имеет психические расстройства, его дядя также стоит на учете у психиатра. Сам он, по словам Ахмедова, был очень тихим и замкнутым.