Напавшего на КПП в Дагестане за несколько дней до этого бросила жена
04:51 03.12.2025
Напавшего на КПП в Дагестане за несколько дней до этого бросила жена
Напавшего на КПП в Дагестане за несколько дней до этого бросила жена - РИА Новости, 03.12.2025
Напавшего на КПП в Дагестане за несколько дней до этого бросила жена
Жена мужчины, ликвидированного при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестане, за несколько дней до произошедшего ушла от него вместе... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
дербентский район
республика дагестан
Новости
происшествия, дербентский район, республика дагестан
Происшествия, Дербентский район, Республика Дагестан
Напавшего на КПП в Дагестане за несколько дней до этого бросила жена

Глава Татляра Ахмедов: напавшего на КПП в Дагестане бросила жена

© Кадр видео очевидцаАвтомобиль скорой помощи на месте происшествия, где неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе
Автомобиль скорой помощи на месте происшествия, где неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП Джемикентский в Дербентском районе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Кадр видео очевидца
Автомобиль скорой помощи на месте происшествия, где неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 3 дек - РИА Новости. Жена мужчины, ликвидированного при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестане, за несколько дней до произошедшего ушла от него вместе с детьми, рассказал РИА Новости глава села Татляр Дербентского района Рафат Ахмедов.
Вечером 30 ноября мужчина с ножом напал на сотрудников полиции на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе. По данным следствия, 33-летний житель республики неоднократно нанес ножом удары в область груди одному из сотрудников полиции – удары пришлись в бронежилет. После этого злоумышленник направился в сторону второго сотрудника, который открыл стрельбу из табельного автоматического оружия. Нападавший получил смертельные ранения. Среди сотрудников никто не пострадал.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
У напавшего на КПП в Дагестане замечали психические отклонения
2 декабря, 05:02
"Он женатый был, двое маленьких детей. В последние три-четыре дня у него проявлялись психические отклонения. Жена испугалась, детей забрала и ушла к своей матери", - рассказал Ахмедов.
Ранее глава села сообщил РИА Новости, что отец напавшего на полицейских имеет психические расстройства, его дядя также стоит на учете у психиатра. Сам он, по словам Ахмедова, был очень тихим и замкнутым.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Глава села рассказал о напавшем на полицейских на КПП в Дагестане
2 декабря, 03:52
 
ПроисшествияДербентский районРеспублика Дагестан
 
 
