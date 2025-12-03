Автомобиль скорой помощи на месте происшествия, где неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе. Архивное фото

Напавшего на КПП в Дагестане за несколько дней до этого бросила жена

МАХАЧКАЛА, 3 дек - РИА Новости. Жена мужчины, ликвидированного при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестане, за несколько дней до произошедшего ушла от него вместе с детьми, рассказал РИА Новости глава села Татляр Дербентского района Рафат Ахмедов.

Вечером 30 ноября мужчина с ножом напал на сотрудников полиции на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе . По данным следствия, 33-летний житель республики неоднократно нанес ножом удары в область груди одному из сотрудников полиции – удары пришлись в бронежилет. После этого злоумышленник направился в сторону второго сотрудника, который открыл стрельбу из табельного автоматического оружия. Нападавший получил смертельные ранения. Среди сотрудников никто не пострадал.

"Он женатый был, двое маленьких детей. В последние три-четыре дня у него проявлялись психические отклонения. Жена испугалась, детей забрала и ушла к своей матери", - рассказал Ахмедов.