Бречалов анонсировал запуск гранта "Агромотиватор" для ветеранов СВО

УФА, 3 дек – РИА Новости. Ветераны спецоперации из Удмуртии с 2026 года смогут получить до 5 миллионов рублей на развитие агробизнеса, в регионе заработает грант "Агромотиватор", сообщил глава республики Александр Бречалов в ходе прямой линии с жителями региона.

"В следующем году мы запускаем гранты "Агромотиватор". Эта мера поддержки Минсельхоза России для ветеранов и участников СВО, которые желают открыть свой агробизнес. Для старта своего дела можно получить до 5 миллионов рублей. Поэтому все, кто желает, есть время решить, какое направление сельхозотрасли вам интересно, и написать бизнес-проект. В этом мы тоже готовы вам помочь: у нас есть министерство сельского хозяйства, министерство экономики Удмуртии, корпорация развития", — заявил Александр Бречалов.

В его пресс-службе сообщают, что новая инициатива направлена на содействие адаптации и самореализации военнослужащих, вернувшихся к гражданской жизни, а также на создание новых фермерских хозяйств и увеличение объёмов сельхозпродукции в соответствии с нацпроектом "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

"Эти гранты запустили в этом году в нескольких пилотных регионах, Удмуртия включается в проект с 2026 года. Максимальный размер гранта составит до 5 миллионов рублей, но не более 90% от понесённых затрат. Средства гранта должны быть освоены в течение полутора лет, срок реализации проекта развития фермерского хозяйства – 5 лет. Перечень допустимых затрат, на которые можно будет использовать грантовые средства, будет утверждён Минсельхозом России в рамках нового федерального проекта "Развитие малого агробизнеса". Со всеми вопросами можно обратиться в министерство сельского хозяйства Удмуртии по телефону 8 (3412) 570-807", - сообщает пресс-служба.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямой линии рассказал, что для того, чтобы помочь бойцам запустить свое дело, в регионе уже есть несколько проектов: это бизнес-акселератор – с декабря по март пройдет уже второй поток. В первом приняли участие 40 человек. Также бесконкурсное участие в "Школе фермера". Шесть удмуртских ветеранов СВО уже в этом проекте. Учатся на базе аграрного университета по двум специализациям: производство и переработка продукции животноводства и рыбоводства.