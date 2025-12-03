В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Обломки БПЛА незначительно повредили несколько резервуаров с топливом в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев.

"В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. ", — написал он в своем Telegram-канале

Глава региона подчеркнул, что пожара при этом не возникло.