В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом - РИА Новости, 03.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 03.12.2025 (обновлено: 08:31 03.12.2025)
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом - РИА Новости, 03.12.2025
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом
Обломки БПЛА незначительно повредили несколько резервуаров с топливом в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 03.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
воронежская область
воронеж
безопасность, воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом

В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены топливные резервуары

Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Обломки БПЛА незначительно повредили несколько резервуаров с топливом в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев.
"В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. ", — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что пожара при этом не возникло.
Гусев добавил, что силы ПВО сбили над областным центром и двумя районами региона четыре беспилотника.
Специальная военная операция на Украине
 
 
