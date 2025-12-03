https://ria.ru/20251203/bpla-2059412170.html
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом - РИА Новости, 03.12.2025
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом
Обломки БПЛА незначительно повредили несколько резервуаров с топливом в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T07:42:00+03:00
2025-12-03T07:42:00+03:00
2025-12-03T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg
https://ria.ru/20251203/bpla-2059406932.html
воронежская область
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_96251a3696e8dfe351e993c5bd6dd574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены топливные резервуары