Рейтинг@Mail.ru
На волгоградского блогера завели дело о вымогательстве денег - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/bloger-2059589927.html
На волгоградского блогера завели дело о вымогательстве денег
На волгоградского блогера завели дело о вымогательстве денег - РИА Новости, 03.12.2025
На волгоградского блогера завели дело о вымогательстве денег
Уголовное дело завели на блогера из Волгограда, который, по версии следствия, вымогал от 100 тысяч до 6 миллионов рублей от руководителей организаций за то,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:30:00+03:00
2025-12-03T18:30:00+03:00
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
https://ria.ru/20251118/sud-2055662724.html
https://ria.ru/20250815/sochi-2035480285.html
волгоград
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На волгоградского блогера завели дело о вымогательстве денег

Волгоградского блогера заподозрили в вымогательстве денег у глав организаций

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 3 дек – РИА Новости. Уголовное дело завели на блогера из Волгограда, который, по версии следствия, вымогал от 100 тысяч до 6 миллионов рублей от руководителей организаций за то, чтобы не публиковать негативную информацию, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным ведомства, следователи возбудили уголовное дело против блогера из Волгограда за вымогательство, в том числе совершённое группой лиц в особо крупном размере.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Благовещенске сутенеров осудят за вымогательство денег у проститутки
18 ноября, 10:59
"По данным следствия, начиная с 2020 года, подозреваемый требовал от руководителей организаций и отдельных граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений. Суммы, которые он намеревался получить, варьировались от 100 тысяч до 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из эпизодов его преступной деятельности связан с владельцем Telegram-канала, который обвиняется так же в вымогательстве и публичной реабилитации нацизма и арестован. По данным СК, вдвоем они требовали от предпринимателя 6 миллионов рублей за непубликацию порочащих его материалов, деньги блогеры получили. А другой коммерсант, по данным ведомства, отказался платить вымогателям.
По информации следствия, подозреваемый блогер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, речь идет о блогере и общественнике Алексее Ульянове.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Блогер из Сочи получил 2,5 года колонии за вымогательство
15 августа, 11:46
 
ПроисшествияВолгоградРоссияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала