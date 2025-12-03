На волгоградского блогера завели дело о вымогательстве денег

"По данным следствия, начиная с 2020 года, подозреваемый требовал от руководителей организаций и отдельных граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений. Суммы, которые он намеревался получить, варьировались от 100 тысяч до 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.