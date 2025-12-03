На волгоградского блогера завели дело о вымогательстве денег

ВОЛГОГРАД, 3 дек – РИА Новости. Уголовное дело завели на блогера из Волгограда, который, по версии следствия, вымогал от 100 тысяч до 6 миллионов рублей от руководителей организаций за то, чтобы не публиковать негативную информацию, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным ведомства, следователи возбудили уголовное дело против блогера из Волгограда за вымогательство, в том числе совершённое группой лиц в особо крупном размере.
"По данным следствия, начиная с 2020 года, подозреваемый требовал от руководителей организаций и отдельных граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений. Суммы, которые он намеревался получить, варьировались от 100 тысяч до 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из эпизодов его преступной деятельности связан с владельцем Telegram-канала, который обвиняется так же в вымогательстве и публичной реабилитации нацизма и арестован. По данным СК, вдвоем они требовали от предпринимателя 6 миллионов рублей за непубликацию порочащих его материалов, деньги блогеры получили. А другой коммерсант, по данным ведомства, отказался платить вымогателям.
По информации следствия, подозреваемый блогер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, речь идет о блогере и общественнике Алексее Ульянове.
