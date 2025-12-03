Состояние водных биоресурсов проанализируют в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил проанализировать состояние водных биоресурсов и представить предложения по развитию рыбного хозяйства в бассейне Азовского моря, сообщает правительство региона.

Данный вопрос обсуждался на совещании с представителями научного сообщества и бизнеса на береговой научно-экспедиционной базе "Кагальник" Южного научного центра РАН.

Участники совещания говорили о перспективах развития рыболовства в Азовском море, особое внимание уделив увеличению объемов выращивания аквакультуры и развитию инфраструктуры для промышленного рыболовства.

Так, в Ростовской области в настоящее время выращивают более 28 тысяч тонн товарной рыбы в год. Это третий показатель в стране и первый на Юге России. Помимо традиционных карпа, белого амура, толстолобика, производятся и новые виды аквакультуры. В том числе успешно развивается производство форели в хозяйствах Ростова, Красносулинского и Усть-Донецкого районов. На выращивании осетровых специализируются хозяйства в Азовском и Константиновском районах.

Важное направление работы - воспроизводство водных биоресурсов. Только с начала нынешнего года в водоемы региона выпущено более 17 миллионов штук молоди рыб. Запасы особо ценных видов рыб в Азовском море выросли, фиксируют ученые и осторожно прогнозируют постепенное восстановление численности осетровых в ближайшие 5-15 лет.

Вместе с тем, ученые бьют тревогу из-за осолонения Азовского моря, замены традиционных донских видов рыб: сазанов, лещей, рыбцов - на другие морские виды. Исследователи говорят, что более 75% от общего объема вылова в бассейне Азовского моря - это пиленгас и карась. По-прежнему угрозой для сохранения рыбных запасов является браконьерство.

"Слюсарь поручил подготовить подробный анализ состояния и стратегию развития водных биоресурсов и их добычи в бассейне Азовского моря", - говорится в сообщении. Отмечается важность бережно и эффективно распорядиться этим преимуществом региона.

"Надо брать это наше конкурентное преимущество, нашу сильную сторону и последовательно развивать рыбное хозяйство. Надо разобраться, что сделать, чтобы придать ему дополнительный импульс. Может, не хватает мощностей по переработке, может, проблемы с реализацией. Надо определить, какая поддержка требуется в первую очередь", - сказал Слюсарь.