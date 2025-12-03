Рейтинг@Mail.ru
Состояние водных биоресурсов проанализируют в Ростовской области
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
17:48 03.12.2025
Состояние водных биоресурсов проанализируют в Ростовской области
Состояние водных биоресурсов проанализируют в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил проанализировать состояние водных биоресурсов и представить предложения по развитию рыбного хозяйства в... РИА Новости, 03.12.2025
Состояние водных биоресурсов проанализируют в Ростовской области

Слюсарь поручил проанализировать состояние водных биоресурсов в Азовском море

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил проанализировать состояние водных биоресурсов и представить предложения по развитию рыбного хозяйства в бассейне Азовского моря, сообщает правительство региона.
Данный вопрос обсуждался на совещании с представителями научного сообщества и бизнеса на береговой научно-экспедиционной базе "Кагальник" Южного научного центра РАН.
Участники совещания говорили о перспективах развития рыболовства в Азовском море, особое внимание уделив увеличению объемов выращивания аквакультуры и развитию инфраструктуры для промышленного рыболовства.
Так, в Ростовской области в настоящее время выращивают более 28 тысяч тонн товарной рыбы в год. Это третий показатель в стране и первый на Юге России. Помимо традиционных карпа, белого амура, толстолобика, производятся и новые виды аквакультуры. В том числе успешно развивается производство форели в хозяйствах Ростова, Красносулинского и Усть-Донецкого районов. На выращивании осетровых специализируются хозяйства в Азовском и Константиновском районах.
Важное направление работы - воспроизводство водных биоресурсов. Только с начала нынешнего года в водоемы региона выпущено более 17 миллионов штук молоди рыб. Запасы особо ценных видов рыб в Азовском море выросли, фиксируют ученые и осторожно прогнозируют постепенное восстановление численности осетровых в ближайшие 5-15 лет.
Вместе с тем, ученые бьют тревогу из-за осолонения Азовского моря, замены традиционных донских видов рыб: сазанов, лещей, рыбцов - на другие морские виды. Исследователи говорят, что более 75% от общего объема вылова в бассейне Азовского моря - это пиленгас и карась. По-прежнему угрозой для сохранения рыбных запасов является браконьерство.
"Слюсарь поручил подготовить подробный анализ состояния и стратегию развития водных биоресурсов и их добычи в бассейне Азовского моря", - говорится в сообщении. Отмечается важность бережно и эффективно распорядиться этим преимуществом региона.
"Надо брать это наше конкурентное преимущество, нашу сильную сторону и последовательно развивать рыбное хозяйство. Надо разобраться, что сделать, чтобы придать ему дополнительный импульс. Может, не хватает мощностей по переработке, может, проблемы с реализацией. Надо определить, какая поддержка требуется в первую очередь", - сказал Слюсарь.
Отдельно требуется провести анализ ситуации по незаконному вылову рыбы в промышленных масштабах и противопоставить браконьерству адекватные и действенные меры, поручил глава региона.
