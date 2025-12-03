Члену банды Басаева вынесли приговор за нападение на военных в Дагестане

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Член банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба осужден на 9 лет колонии строгого режима за нападение на российских военных в Дагестане в 1999 году, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.