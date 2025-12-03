Рейтинг@Mail.ru
Члену банды Басаева вынесли приговор за нападение на военных в Дагестане
10:12 03.12.2025 (обновлено: 14:26 03.12.2025)
Члену банды Басаева вынесли приговор за нападение на военных в Дагестане
Члену банды Басаева вынесли приговор за нападение на военных в Дагестане

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Член банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба осужден на 9 лет колонии строгого режима за нападение на российских военных в Дагестане в 1999 году, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным СК, житель Ставропольского края Альберт Елакаев признан виновным в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) и совершаемых ею преступлениях, активном участии в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ, посягательстве на жизнь военнослужащих (статьи 209, 279, 317 УК РФ). Следствием и судом установлено, что Елакаев вступил в состав банды Басаева и Хаттаба не позднее июля 1999 года.
"Приговором Южного окружного военного суда Елакаев признан виновным в инкриминируемых преступлениях, и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Петренко.
Как уточнили в ФСБ РФ, Елакаев был задержан 22 сентября 2021 года.
Ранее в Следственном комитете России сообщали, что в августе 1999 года вооруженная банда Басаева и Хаттаба общей численностью не менее тысячи человек приняла участие в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России в Ботлихском районе Дагестана. При массированном обстреле со стороны боевиков 33 военнослужащих были убиты, еще 34 человека получили ранения.
Российские спецслужбы уничтожили Хаттаба в 2002 году, Басаева – в 2006 году.
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Ставропольский край, Шамиль Басаев, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
