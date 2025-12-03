Источник: главы МИД Турции, Румынии и Болгарии обсудили атаки в Черном море

АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Главы МИД Турции, Румынии и Болгарии провели встречу в Брюсселе и обсудили ситуацию с атаками на суда в Черном море, заявив о необходимости безопасного судоходства, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

Болгарии и "Министр иностранных дел Хакан Фидан принял участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции Румынии , которая состоялась в Брюсселе в рамках заседания министров иностранных дел стран НАТО . Встреча прошла при участии министра иностранных дел Болгарии Георгия Георгиева и министра иностранных дел Румынии Оаны Тою",- сообщил собеседник агентства.

По его словам, на встрече, со ссылкой на последние события, было подчеркнуто значение безопасности Черного моря для трех прибрежных стран-членов НАТО.

"Было отмечено, что непрерывность свободного торгового оборота и безопасность морских путей и критически важной инфраструктуры имеют жизненно важное значение на глобальном и региональном уровнях. Была подчеркнута необходимость соблюдения свободы судоходства в Черном море и норм международного права, а также важность тщательного выполнения Конвенции о проливах Монтрё", - уточнил собеседник.

Также была выражена готовность действовать сообща для обеспечения того, чтобы Черное море оставалось морем мира, стабильности и сотрудничества.