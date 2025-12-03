https://ria.ru/20251203/ataki-2059566073.html
Источник: главы МИД Турции, Румынии и Болгарии обсудили атаки в Черном море
АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Главы МИД Турции, Румынии и Болгарии провели встречу в Брюсселе и обсудили ситуацию с атаками на суда в Черном море, заявив о необходимости безопасного судоходства, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан
принял участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции
, Болгарии
и Румынии
, которая состоялась в Брюсселе
в рамках заседания министров иностранных дел стран НАТО
. Встреча прошла при участии министра иностранных дел Болгарии Георгия Георгиева и министра иностранных дел Румынии Оаны Тою",- сообщил собеседник агентства.
По его словам, на встрече, со ссылкой на последние события, было подчеркнуто значение безопасности Черного моря
для трех прибрежных стран-членов НАТО.
"Было отмечено, что непрерывность свободного торгового оборота и безопасность морских путей и критически важной инфраструктуры имеют жизненно важное значение на глобальном и региональном уровнях. Была подчеркнута необходимость соблюдения свободы судоходства в Черном море и норм международного права, а также важность тщательного выполнения Конвенции о проливах Монтрё", - уточнил собеседник.
Также была выражена готовность действовать сообща для обеспечения того, чтобы Черное море оставалось морем мира, стабильности и сотрудничества.
Во вторник Турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Чёрном море, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре
, турецкая сторона передала службам безопасности Украины
жёсткий сигнал в связи с произошедшим.