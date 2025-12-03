Рейтинг@Mail.ru
03.12.2025
17:02 03.12.2025
Источник: главы МИД Турции, Румынии и Болгарии обсудили атаки в Черном море
в мире
черное море
турция
румыния
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
нато
черное море
турция
румыния
в мире, черное море, турция, румыния, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Черное море, Турция, Румыния, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Главы МИД Турции, Румынии и Болгарии провели встречу в Брюсселе и обсудили ситуацию с атаками на суда в Черном море, заявив о необходимости безопасного судоходства, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан принял участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Болгарии и Румынии, которая состоялась в Брюсселе в рамках заседания министров иностранных дел стран НАТО. Встреча прошла при участии министра иностранных дел Болгарии Георгия Георгиева и министра иностранных дел Румынии Оаны Тою",- сообщил собеседник агентства.
Эксперт объяснил, чего добиваются организаторы атак на суда в Черном море
Вчера, 05:34
По его словам, на встрече, со ссылкой на последние события, было подчеркнуто значение безопасности Черного моря для трех прибрежных стран-членов НАТО.
"Было отмечено, что непрерывность свободного торгового оборота и безопасность морских путей и критически важной инфраструктуры имеют жизненно важное значение на глобальном и региональном уровнях. Была подчеркнута необходимость соблюдения свободы судоходства в Черном море и норм международного права, а также важность тщательного выполнения Конвенции о проливах Монтрё", - уточнил собеседник.
Также была выражена готовность действовать сообща для обеспечения того, чтобы Черное море оставалось морем мира, стабильности и сотрудничества.
Во вторник Турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Чёрном море, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жёсткий сигнал в связи с произошедшим.
Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры
2 декабря, 11:22
 
