ЕС предусмотрит механизм возвращения российских активов, заявила глава ЕК

БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в схеме кредита Киеву под активы РФ предусмотрен механизм для немедленного возвращения России ее заблокированных средств.

"Мы также обеспечили с помощью очень эффективного механизма ликвидности, что необходимые денежные средства всегда будут в наличии. И это включит не только государства-члены, но и бюджет Европейского союза", - сказала она.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.