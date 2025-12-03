Рейтинг@Mail.ru
ЕС предусмотрит механизм возвращения российских активов, заявила глава ЕК
16:23 03.12.2025 (обновлено: 16:24 03.12.2025)
ЕС предусмотрит механизм возвращения российских активов, заявила глава ЕК
экономика
россия
украина
киев
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
россия
украина
киев
2025
экономика, россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Россия, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России, В мире
ЕС предусмотрит механизм возвращения российских активов, заявила глава ЕК

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС предусмотрит механизм возвращения России ее активов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в схеме кредита Киеву под активы РФ предусмотрен механизм для немедленного возвращения России ее заблокированных средств.
"Мы также обеспечили с помощью очень эффективного механизма ликвидности, что необходимые денежные средства всегда будут в наличии. И это включит не только государства-члены, но и бюджет Европейского союза", - сказала она.
Стивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде и во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина
Вчера, 11:23
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Полный провал". На Западе жестко высказались после выступления Путина
Вчера, 08:53
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Слишком поздно". На Западе устроили истерику после слов Путина
2 декабря, 22:46
 
ЭкономикаРоссияУкраинаКиевУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении РоссииВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
