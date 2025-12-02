https://ria.ru/20251202/zelenskiy-2059085292.html
Зеленский уйдет сам, столкнувшись с реальностью, заявил депутат Рады
Владимир Зеленский может отказаться от власти, столкнувшись с реальностью, которую ранее скрывал от него бывший глава его офиса Андрей Ермак, считает... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T03:20:00+03:00
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
дело миндича
украина
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
Дубинский: Зеленский уйдет сам, столкнувшись со скрытой Ермаком реальностью