Зеленский уйдет сам, столкнувшись с реальностью, заявил депутат Рады - РИА Новости, 02.12.2025
03:20 02.12.2025
Зеленский уйдет сам, столкнувшись с реальностью, заявил депутат Рады
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
дело миндича
украина
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский может отказаться от власти, столкнувшись с реальностью, которую ранее скрывал от него бывший глава его офиса Андрей Ермак, считает находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Если Зеленский и уйдет с поста добровольно, то не потому, что должен что-то подписать, а потому что столкнулся с реальностью, которую скрывал от него Ермак, представляя народную любовь и рейтинг в 80%", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Фрагмент сериала Слуга народа с бегством коррупционера под фамилией Миндич - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В сериале с Зеленским нашли зловещее предсказание
03:03
Депутат назвал Зеленского "мародером, убийцей и идиотом" и заявил, что тот "увидел свое реальное отражение в зеркале".
"Вот с ним он смириться не сможет", - добавил Дубинский.
Агентство Франс Пресс ранее передавало, что Ермак был крайне мнительным и тщательно следил за составом приближенных Зеленского, а также пытался повлиять на его решения.
Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Депутат Рады сообщил о скорой отставке Зеленского
01:31
 
