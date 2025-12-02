Зеленский уйдет сам, столкнувшись с реальностью, заявил депутат Рады

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский может отказаться от власти, столкнувшись с реальностью, которую ранее скрывал от него бывший глава его офиса Андрей Ермак, считает находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Если Зеленский и уйдет с поста добровольно, то не потому, что должен что-то подписать, а потому что столкнулся с реальностью, которую скрывал от него Ермак , представляя народную любовь и рейтинг в 80%", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Депутат назвал Зеленского "мародером, убийцей и идиотом" и заявил, что тот "увидел свое реальное отражение в зеркале".

"Вот с ним он смириться не сможет", - добавил Дубинский.