В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
