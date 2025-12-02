Резервов топлива в Сербии хватит до конца января, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 2 дек – РИА Новости. Резервов дизельного топлива, а также бензина и мазута в Сербии хватит до конца января в свете санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и ожидаемой остановки единственного в стране нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании, заявил сербский президент Александр Вучич.

Вучич сказал в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний во вторник, что власти страны не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против " Нефтяной индустрии Сербии ", вступивших в силу 9 октября. По его словам, министерство энергетики оповестит об отсутствии ответа из США руководство NIS, и далее ожидается остановка НПЗ в течение ближайших дней.

"Все вместе (в государственных резервах – ред.) свыше 204 тысяч тонн дизеля, с дизтопливом не будет проблем до конца января ни при каких условиях. Можем расходовать сколько хотите, пропорционально у нас расходуется 82% дизеля и 18% бензина. А к этому у нас еще есть 25 тысяч тонн дизеля в военных резервах, и никто не должен волноваться ни о чем. Что касается бензина, его немного меньше, но у нас будет совсем достаточно, не надо волноваться", - сказал Вучич в обращении во вторник.

Он добавил, что власти Сербии зарезервировали в ФРГ еще 50 тысяч тонн дизеля и располагают достаточными запасами мазута в 54,5 тысячи тонн, в том числе для теплоэлектростанций, и несколько раз повторил, что "нет проблем с топливом и снабжением всех АЗС разных компаний".

Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".

Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в минувшую пятницу, что единственный НПЗ Сербии, расположенный в пригороде Белграда – Панчево - продолжит работу в ограниченном режиме до 2 декабря в ожидании ответа минфина США по приостановке санкций в отношении компании. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня.

Скупщина (парламент) Сербии в эти дни обсуждает пакет проектов документов. В частности, поправки к бюджету на 2026 год предполагают выделение 1,4 миллиарда евро для обеспечения энергетической безопасности на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой " Газпрома ", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.