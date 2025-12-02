США не ответили на запрос о приостановке санкций против NIS, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 2 дек – РИА Новости. Власти Сербии пока не получили ответа от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".

« "Мы ожидали, что получим лицензию для продолжения снабжения нефтью нашего нефтеперерабатывающего завода в Панчево со стороны правительства США , не углубляясь в то, принимают ли они отдельные решения и соединяют их или принимают вместе, мы не получили положительного решения из США. Я не только разочарован, но должен сказать, что удивлен, потому что не знаю, что они тем самым получат", - заявил Вучич в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний во вторник.

Он отметил, что пытается смотреть на ситуацию рационально и без эмоций. По его словам, министерство энергетики оповестит об отсутствии ответа из США руководство NIS, и далее ожидается остановка НПЗ в течение ближайших дней.

"Никогда не смогу рассказать вам все, что знаю обо всем этом процессе с одной и другой стороны, это вы понимаете. Недвусмысленно, что россияне не хотят продавать, им "не продается". Нет никаких сомнений, вопрос не в деньгах, речь идет о политике, и это логично. Это их право, они владельцы", - подчеркнул Вучич.

В воскресенье он сказал, что сомневается в возможности положительного ответа минфина США на запрос сербских властей о приостановке санкций в отношении NIS. Ранее он несколько раз говорил, что "не понимает, что сейчас делают американцы" и не верит, что США поменяют позицию по NIS, потому что вопрос находится под строгим контролем госдепартамента и связал жесткую позицию американских властей с неясной перспективой переговоров по конфликту на Украине

Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в минувшую пятницу, что единственный НПЗ Сербии, расположенный в пригороде Белграда – Панчево - продолжит работу в ограниченном режиме до 2 декабря в ожидании ответа минфина США по приостановке санкций в отношении компании. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня.

Скупщина (парламент) Сербии в эти дни обсуждает пакет проектов документов. В частности, поправки к бюджету на 2026 год предполагают выделение 1,4 миллиарда евро для обеспечения энергетической безопасности на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой " Газпрома ", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.