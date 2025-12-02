Рейтинг@Mail.ru
США не ответили на запрос о приостановке санкций против NIS, заявил Вучич - РИА Новости, 02.12.2025
15:34 02.12.2025
США не ответили на запрос о приостановке санкций против NIS, заявил Вучич
Власти Сербии пока не получили ответа от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил президент Сербии Александр Вучич.
в мире
сша
сербия
белград (город)
александр вучич
нефтяная индустрия сербии
газпром
санкции в отношении россии
Вучич: Сербия не получила от США решения о приостановке санкций против NIS

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 2 дек – РИА Новости. Власти Сербии пока не получили ответа от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
Рабочие на предприятии компании Нефтяная индустрия Сербии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Минэнерго Сербии рассказало об условии США по снятию санкций с NIS
15 ноября, 14:53
«
"Мы ожидали, что получим лицензию для продолжения снабжения нефтью нашего нефтеперерабатывающего завода в Панчево со стороны правительства США, не углубляясь в то, принимают ли они отдельные решения и соединяют их или принимают вместе, мы не получили положительного решения из США. Я не только разочарован, но должен сказать, что удивлен, потому что не знаю, что они тем самым получат", - заявил Вучич в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний во вторник.
Он отметил, что пытается смотреть на ситуацию рационально и без эмоций. По его словам, министерство энергетики оповестит об отсутствии ответа из США руководство NIS, и далее ожидается остановка НПЗ в течение ближайших дней.
"Никогда не смогу рассказать вам все, что знаю обо всем этом процессе с одной и другой стороны, это вы понимаете. Недвусмысленно, что россияне не хотят продавать, им "не продается". Нет никаких сомнений, вопрос не в деньгах, речь идет о политике, и это логично. Это их право, они владельцы", - подчеркнул Вучич.
В воскресенье он сказал, что сомневается в возможности положительного ответа минфина США на запрос сербских властей о приостановке санкций в отношении NIS. Ранее он несколько раз говорил, что "не понимает, что сейчас делают американцы" и не верит, что США поменяют позицию по NIS, потому что вопрос находится под строгим контролем госдепартамента и связал жесткую позицию американских властей с неясной перспективой переговоров по конфликту на Украине.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Россия ищет решение по доле в подсанкционной NIS, заявил Вучич
5 ноября, 18:08
Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в минувшую пятницу, что единственный НПЗ Сербии, расположенный в пригороде Белграда – Панчево - продолжит работу в ограниченном режиме до 2 декабря в ожидании ответа минфина США по приостановке санкций в отношении компании. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня.
Скупщина (парламент) Сербии в эти дни обсуждает пакет проектов документов. В частности, поправки к бюджету на 2026 год предполагают выделение 1,4 миллиарда евро для обеспечения энергетической безопасности на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС.
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белграде - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Вучич планирует запросить у США приостановку санкций против NIS
8 ноября, 22:09
 
В миреСШАСербияБелград (город)Александр ВучичНефтяная индустрия СербииГазпромСанкции в отношении России
 
 
