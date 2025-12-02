Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ практикуют ночные ритуальные построения, сообщили силовики - РИА Новости, 02.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 02.12.2025
В ВСУ практикуют ночные ритуальные построения, сообщили силовики
В ВСУ практикуют ночные ритуальные построения, сообщили силовики
Ряд подразделений ВСУ практикует ночные построения в свете факелов, сопровождающиеся нацистскими приветствиями, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 02.12.2025
В ВСУ практикуют ночные ритуальные построения, сообщили силовики

Российские силовики рассказали, что в ВСУ практикуют ночные ритуалы

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ряд подразделений ВСУ практикует ночные построения в свете факелов, сопровождающиеся нацистскими приветствиями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В отдельных подразделениях ВСУ практикуются построения под покровом ночи и при свете факелов. На мероприятии зачитываются молитвы на мове, называемые "клятвой националиста" и вскидывание рук "от сердца к солнцу", - сказал собеседник агентства.
Такое построение, по его словам, проходило, в частности, в Днепропетровской области.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
