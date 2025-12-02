Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о последствиях потери ВСУ Волчанска
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 02.12.2025
Марочко рассказал о последствиях потери ВСУ Волчанска
Марочко рассказал о последствиях потери ВСУ Волчанска
Потеря ВСУ Волчанска сильно скажется на обороне северо-запада Харькова, выразил мнение в беседе с РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 02.12.2025
Марочко рассказал о последствиях потери ВСУ Волчанска

Марочко: потеря ВСУ Волчанска сильно скажется на обороне северо-запада Харькова

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : 93-я ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Потеря ВСУ Волчанска сильно скажется на обороне северо-запада Харькова, выразил мнение в беседе с РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
"В Волчанске шли ожесточенные, тяжелые бои. Сейчас же нам открываются оперативные просторы для продвижения в южном направлении. И, естественно, это очень сильно скажется на оперативно-тактической обстановке северо-западнее от населенного пункта Харьков", - сказал агентству эксперт.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
