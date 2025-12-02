Мобилизованных в ВСУ перевозят как заключенных, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ с конвоем, как заключенных, перевозят в учебный центр, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Павел Котляров.

Он отметил, что в учебном центре мобилизованные из его роты рассказывали аналогичные истории.