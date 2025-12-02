Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованных в ВСУ перевозят как заключенных, рассказал пленный - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:25 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/vsu-2059077328.html
Мобилизованных в ВСУ перевозят как заключенных, рассказал пленный
Мобилизованных в ВСУ перевозят как заключенных, рассказал пленный - РИА Новости, 02.12.2025
Мобилизованных в ВСУ перевозят как заключенных, рассказал пленный
Мобилизованных в ВСУ с конвоем, как заключенных, перевозят в учебный центр, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Павел Котляров. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T01:25:00+03:00
2025-12-02T01:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
днепродзержинск
ужгород
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20251201/vsu-2059028103.html
днепропетровская область
днепродзержинск
ужгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, днепродзержинск, ужгород, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Днепродзержинск, Ужгород, Вооруженные силы Украины
Мобилизованных в ВСУ перевозят как заключенных, рассказал пленный

Мобилизованных в ВСУ перевозят с конвоем, как заключенных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ с конвоем, как заключенных, перевозят в учебный центр, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Павел Котляров.
Павел - уроженец Днепродзержинска (украинское название - Каменское) Днепропетровской области, в плен попал в начале ноября в населенном пункте Покровское Днепропетровской области.
"Насильно нас везли под конвоем в поезде в Ужгород, нас охраняли. Нас не выпускали с учебки, на учебку везли поездом. Ребят забирали, их реально везли, как зэков, впереди машина с конвоем и сзади машина с конвоем", - сказал пленный.
Он отметил, что в учебном центре мобилизованные из его роты рассказывали аналогичные истории.
Российские бойцы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украинский пленный рассказал, как российские военные уговорили его сдаться
Вчера, 19:26
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДнепродзержинскУжгородВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала