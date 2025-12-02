https://ria.ru/20251202/vstrecha-2059236141.html
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Китая
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Китая - РИА Новости, 02.12.2025
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Китая
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И начали встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:10:00+03:00
2025-12-02T15:10:00+03:00
2025-12-02T15:17:00+03:00
мид кнр
москва
россия
сергей лавров
ван и (политик)
сергей шойгу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013873119_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_f00d0dcbfd43d984b2412bdd4d2564a2.jpg
https://ria.ru/20250522/knr-2018532936.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013873119_44:0:1181:853_1920x0_80_0_0_e4f99acd025ff10edf14fd660b07d902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид кнр, москва, россия, сергей лавров, ван и (политик), сергей шойгу, в мире
МИД КНР, Москва, Россия, Сергей Лавров, Ван И (политик), Сергей Шойгу, В мире
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Китая
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Китая Ван И