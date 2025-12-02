Рейтинг@Mail.ru
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Китая
15:10 02.12.2025 (обновлено: 15:17 02.12.2025)
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Китая
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И начали встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2025
мид кнр, москва, россия, сергей лавров, ван и (политик), сергей шойгу, в мире
© Фото : МИД РоссииСергей Лавров и Ван И
© Фото : МИД России
Сергей Лавров и Ван И. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И начали встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом переговоров министры обменялись рукопожатием и сделали совместное фото.
Ранее во вторник Ван И встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу для проведения двусторонних консультаций по стратегической безопасности.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Сенатор назвал отношения с Китаем приоритетом России
