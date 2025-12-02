В Волгограде закрыли пансионат после госпитализации женщины от истощения

ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Частный пансионат "Долгих лет" в Волгограде, где пожилых людей содержали в антисанитарных условиях, а 88-летнюю постоялицу госпитализировали с истощением и язвами, закрыли по решению суда, сообщает прокуратура Волгоградской области.
По данным ведомства, прокуратура Волгограда проверила работу пансионата престарелых "Долгих лет" в Волгограде, который расположен в арендованном коттедже, и выяснила, что учреждение не отвечает требованиям закона, которые предъявляются к социальным организациям. Так, например, в пансионате нет условий для оказания медпомощи, приема лекарств и проведения медицинских процедур, не проводили обработку постельных принадлежностей, также здесь не было организовано питание по медицинским показаниям. Само здание, как отмечается, не соответствует правилам пожарной безопасности.
"Более того, приготовление готовых блюд для постояльцев осуществлялось в подвальном помещении, которое не соответствовало требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства… При этом на момент проверки в пансионате находилось 20 человек в возрасте от 70 до 88 лет. При опросе постояльцев выявлено, что 88-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, в связи с чем ей была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Впоследствии по инициативе работников прокуратуры женщина была госпитализирована, поскольку ее осмотром установлено наличие множественных трофических язв верхних и нижних конечностей, истощение", - сообщает прокуратура в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, по договору родственникам пожилых людей был гарантирован уход, оказание помощи, проведение гигиенических услуг и прочее, которые фактически не предоставлялись.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".
"Кроме того, по иску прокурора Дзержинского района г. Волгограда суд запретил ИП Сиятскому Д.В. осуществлять в доме по адресу: г. Волгоград, ул. Тукая, д.19А, предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением услуг по уходу за престарелыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья с обеспечением проживания. Судебный акт фактически исполнен", - говорится в сообщении прокуратуры.