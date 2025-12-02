https://ria.ru/20251202/virer--2059335866.html
Доротея Вирер выиграла гонку Кубка мира впервые с 2023 года
Доротея Вирер выиграла гонку Кубка мира впервые с 2023 года - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Доротея Вирер выиграла гонку Кубка мира впервые с 2023 года
Четырехкратная чемпионка мира итальянка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T19:14:00+03:00
2025-12-02T19:14:00+03:00
2025-12-02T19:14:00+03:00
биатлон
спорт
доротея вирер
кубок мира по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769149525_0:0:3413:1921_1920x0_80_0_0_963f62791f79af4623377bdfa25055a2.jpg
/20251202/tikhonov-2059335514.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769149525_682:0:3413:2048_1920x0_80_0_0_6357def0fcce10ccd9e4922945fae3f9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, доротея вирер, кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Доротея Вирер, Кубок мира по биатлону
Доротея Вирер выиграла гонку Кубка мира впервые с 2023 года
Итальянская биатлонистка Вирер выиграла гонку Кубка мира впервые с 2023 года
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Четырехкратная чемпионка мира итальянка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
Вирер преодолела дистанцию за 43 минуты 8 секунд и допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Следом за ней расположились финка Соня Лейнамо (отставание - 0,3 секунды; 1 промах) и француженка Камиль Бенед (+8,4; 1), для которых этот подиум стал первым в карьере.
35-летняя Вирер одержала первую победу с марта 2023 года. Тогда она стала лучшей в масс-старте на этапе, который также проходил в Эстерсунде.
Нынешний этап Кубка мира завершится 7 декабря.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.