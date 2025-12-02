Рейтинг@Mail.ru
Доротея Вирер выиграла гонку Кубка мира впервые с 2023 года - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
19:14 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/virer--2059335866.html
Доротея Вирер выиграла гонку Кубка мира впервые с 2023 года
Доротея Вирер выиграла гонку Кубка мира впервые с 2023 года - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Доротея Вирер выиграла гонку Кубка мира впервые с 2023 года
Четырехкратная чемпионка мира итальянка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T19:14:00+03:00
2025-12-02T19:14:00+03:00
биатлон
спорт
доротея вирер
кубок мира по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769149525_0:0:3413:1921_1920x0_80_0_0_963f62791f79af4623377bdfa25055a2.jpg
/20251202/tikhonov-2059335514.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769149525_682:0:3413:2048_1920x0_80_0_0_6357def0fcce10ccd9e4922945fae3f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, доротея вирер, кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Доротея Вирер, Кубок мира по биатлону
Доротея Вирер выиграла гонку Кубка мира впервые с 2023 года

Итальянская биатлонистка Вирер выиграла гонку Кубка мира впервые с 2023 года

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДоротея Вирер
Доротея Вирер - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Четырехкратная чемпионка мира итальянка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
Вирер преодолела дистанцию за 43 минуты 8 секунд и допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Следом за ней расположились финка Соня Лейнамо (отставание - 0,3 секунды; 1 промах) и француженка Камиль Бенед (+8,4; 1), для которых этот подиум стал первым в карьере.
35-летняя Вирер одержала первую победу с марта 2023 года. Тогда она стала лучшей в масс-старте на этапе, который также проходил в Эстерсунде.
Нынешний этап Кубка мира завершится 7 декабря.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.
Александр Тихонов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Тихонов верит в успех лыжников из России на Олимпиаде-2026
Вчера, 19:13
 
БиатлонСпортДоротея ВирерКубок мира по биатлону
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    СКА
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Байер
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    03.12 21:00
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
  • Футбол
    03.12 22:30
    Арсенал
    Брентфорд
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала