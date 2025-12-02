Зеленский боится, что США потеряют интерес к украинскому конфликту

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский боится, что США как один из союзников Киева могут потерять интерес к мирному регулированию украинского конфликта, передает агентство Рейтер.
"Да, я боюсь. Если кто-то из наших союзников устанет, то я боюсь (что потеряют интерес - ред.)", - цитирует агентство заявление Зеленского.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители США в России работают над тем, чтобы разобраться, возможно ли украинское урегулирование.
Во вторник в Москве проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Его визит стал шестым в этом году. Как передает корреспондент РИА Новости, с российской стороны к переговорам присоединились помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствует зять президента США Джаред Кушнер.
