Зеленский боится, что США потеряют интерес к украинскому конфликту - РИА Новости, 02.12.2025
22:24 02.12.2025
Зеленский боится, что США потеряют интерес к украинскому конфликту
Владимир Зеленский боится, что США как один из союзников Киева могут потерять интерес к мирному регулированию украинского конфликта, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 02.12.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский боится, что США как один из союзников Киева могут потерять интерес к мирному регулированию украинского конфликта, передает агентство Рейтер.
Зеленский находится с официальным визитом в Ирландии.
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Уиткофф разбирается, возможно ли украинское урегулирование, заявил Трамп
Вчера, 20:28
По данным агентства, на мероприятии в Дублине Зеленскому задали вопрос по поводу того, обеспокоен ли он, что Штаты потеряют интерес к участию в достижении мира на Украине.
"Да, я боюсь. Если кто-то из наших союзников устанет, то я боюсь (что потеряют интерес - ред.)", - цитирует агентство заявление Зеленского.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители США в России работают над тем, чтобы разобраться, возможно ли украинское урегулирование.
Во вторник в Москве проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Его визит стал шестым в этом году. Как передает корреспондент РИА Новости, с российской стороны к переговорам присоединились помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствует зять президента США Джаред Кушнер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Зеленский сделал заявление о мирном плане США
Вчера, 18:55
 
В мире, США, Россия, Киев, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дело Миндича
 
 
