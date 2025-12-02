Рейтинг@Mail.ru
Дефицит в бюджете Украины составляет 20 миллиардов долларов, заявили в Раде
19:33 02.12.2025
Дефицит в бюджете Украины составляет 20 миллиардов долларов, заявили в Раде
Дефицит в бюджете Украины на следующий год составляет 20 миллиардов долларов, заявил депутат парламента Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 02.12.2025
в мире, украина, россия, киев, алексей гончаренко, сергей марченко
В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Гончаренко, Сергей Марченко
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дефицит в бюджете Украины на следующий год составляет 20 миллиардов долларов, заявил депутат парламента Алексей Гончаренко*.
"Сейчас в бюджете "дыра", то есть доходы заложены, а источник еще не ясен, (в размере -ред.) около 20 миллиардов долларов", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Как пояснил депутат, Киев надеется на помощь от западных партнеров, в том числе в виде передачи части замороженных на Западе активов РФ. При этом, добавил парламентарий, еще 25 миллиардов долларов доходов, заложенных в украинский бюджет на следующий год, также являются обещанной помощью от партнеров, предоставление которой пока ничем не гарантируется.
Украинский парламент 22 октября рассмотрел проект бюджета на 2026 год в первом чтении. Следующее рассмотрение документа планируется 3 декабря.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
