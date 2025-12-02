Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину, почему Россия и США еще не достигли мира на Украине
02.12.2025
СМИ назвали причину, почему Россия и США еще не достигли мира на Украине
СМИ назвали причину, почему Россия и США еще не достигли мира на Украине
Россия и США уже давно достигли бы мирного урегулирования конфликта на Украине, если бы Европа не вмешивалась в процесс, пишет газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 02.12.2025
СМИ назвали причину, почему Россия и США еще не достигли мира на Украине

WSJ: РФ и США достигли бы мира на Украине без вмешательства Европы в процесс

Флаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия и США уже давно достигли бы мирного урегулирования конфликта на Украине, если бы Европа не вмешивалась в процесс, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимного французского чиновника.
"Французский чиновник заявил, что если бы не европейцы, (президент России Владимир - ред.) Путин и (президент США Дональд - ред.) Трамп давно бы достигли соглашения (по Украине - ред.). Европа, по словам чиновника, оказалась в одиночестве, поскольку американцы отдаляются от региона, а это значит, что ей придется больше полагаться на собственные силы", - говорится в статье.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, заявил Грушко
27 ноября, 14:15
Также, как отмечает газета, после публикации агентством Блумберг стенограммы переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника США Стива Уиткоффа "у многих сложилось впечатление", что администрация Трампа больше заинтересована в улучшении связей и укреплении экономического сотрудничества с Россией, чем в защите НАТО.
Ранее агентство Блумберг опубликовало стенограммы телефонных разговоров Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ назвал фейком публикацию агентства. Блумберг утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с Соединенными Штатами по плану относительно украинского урегулирования.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Европа не хочет мира на Украине, заявил Лукашенко
27 ноября, 13:01
 
