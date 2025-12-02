https://ria.ru/20251202/ukraina-2059092774.html
"Это катастрофа": в Раде запаниковали из-за ЧП на Украине
"Это катастрофа": в Раде запаниковали из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 02.12.2025
"Это катастрофа": в Раде запаниковали из-за ЧП на Украине
Украине грозит шатдаун из-за катастрофического управления и кризиса системы, заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ...
"Это катастрофа": в Раде запаниковали из-за ЧП на Украине
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украине грозит шатдаун из-за катастрофического управления и кризиса системы, заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE".
"Мне кажется, что весь вопрос будет стоять вокруг переформатирования коалиции. Это катастрофа управления страной. Мы уже начинаем походить на американцев — у нас сейчас шатдаун", — пожаловался он.
По словам Кучеренко, сейчас Украина
не может решить проблему с принятием бюджета из-за хаоса в правительстве и разногласий между партиями.
"У нас нет бюджета, а правительство ведет торги в воюющей стране, которая находится в сверхтяжелой ситуации. Безусловно, мне грустно об этом рассказывать", — сказал парламентарий.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что в партии "Слуга народа" не хватает голосов для принятия госбюджета на 2026 год — причиной, как утверждается, стал коррупционный скандал в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич
.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы — около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко
в сентябре, для этого не хватает еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву
необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.