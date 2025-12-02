Рейтинг@Mail.ru
"Это катастрофа": в Раде запаниковали из-за ЧП на Украине
06:02 02.12.2025 (обновлено: 06:49 02.12.2025)
"Это катастрофа": в Раде запаниковали из-за ЧП на Украине
"Это катастрофа": в Раде запаниковали из-за ЧП на Украине
2025-12-02T06:02:00+03:00
2025-12-02T06:49:00+03:00
в мире
украина
киев
тимур миндич
сергей марченко
верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Тимур Миндич, Сергей Марченко, Верховная Рада Украины
"Это катастрофа": в Раде запаниковали из-за ЧП на Украине

Депутат Рады Кучеренко предупредил об угрозе шатдауна на Украине

Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украине грозит шатдаун из-за катастрофического управления и кризиса системы, заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE".
"Мне кажется, что весь вопрос будет стоять вокруг переформатирования коалиции. Это катастрофа управления страной. Мы уже начинаем походить на американцев — у нас сейчас шатдаун", — пожаловался он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун отвлечет Трампа от Украины, считает политолог
1 октября, 11:20
По словам Кучеренко, сейчас Украина не может решить проблему с принятием бюджета из-за хаоса в правительстве и разногласий между партиями.
"У нас нет бюджета, а правительство ведет торги в воюющей стране, которая находится в сверхтяжелой ситуации. Безусловно, мне грустно об этом рассказывать", — сказал парламентарий.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что в партии "Слуга народа" не хватает голосов для принятия госбюджета на 2026 год — причиной, как утверждается, стал коррупционный скандал в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Каллас сообщила, когда ЕС примет решение по финансированию бюджета Украины
Вчера, 10:52
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы — около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, для этого не хватает еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Раде раскритиковали проект бюджета Украины на 2026 год
27 ноября, 17:44
 
