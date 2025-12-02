Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото

"Это катастрофа": в Раде запаниковали из-за ЧП на Украине

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украине грозит шатдаун из-за катастрофического управления и кризиса системы, заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE".

"Мне кажется, что весь вопрос будет стоять вокруг переформатирования коалиции. Это катастрофа управления страной. Мы уже начинаем походить на американцев — у нас сейчас шатдаун", — пожаловался он.

По словам Кучеренко, сейчас Украина не может решить проблему с принятием бюджета из-за хаоса в правительстве и разногласий между партиями.

"У нас нет бюджета, а правительство ведет торги в воюющей стране, которая находится в сверхтяжелой ситуации. Безусловно, мне грустно об этом рассказывать", — сказал парламентарий.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что в партии "Слуга народа" не хватает голосов для принятия госбюджета на 2026 год — причиной, как утверждается, стал коррупционный скандал в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич

Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы — около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, для этого не хватает еще 16 миллиардов евро.