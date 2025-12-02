МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Киевский режим при поддержке европейцев пытается выторговать для себя более выгодные условия мирного договора. Однако пространства для маневра все меньше. О том, как ситуация на фронте и в экономике рушит украинские планы, — в материале РИА Новости.

Дела военные

Положение украинской армии на фронте крайне сложное. Накануне российские войска освободили Красноармейск . Его город-спутник Димитров окружен, его треть под контролем российских войск. Главком Сырский в попытках деблокировать агломерацию не жалел резервов — попытки прорвать кольцо предпринимаются каждый день. Пока результат один: тяжелые потери как линейных частей украинской армии, так и Сил специальных операций и элитных подразделений ГУР. Высадка вертолетного десанта, спланированная лично Будановым*, как известно, с треском провалилась.

"Конкретной задачи не было. <...> Просто было сказано: высадка с вертолета, <...> и туда вам двигаться. Все", — сообщил попавший в плен участник операции с позывным Шахун. По его словам, 11-12 его сослуживцев были ранены или уничтожены сразу же. Ему самому ударом дрона повредило ногу и оторвало пальцы.

Более того, десант открыл огонь по украинским же солдатам — их не предупредили, чьи это позиции.

Концентрация усилий на этой агломерации, куда идет подавляющее большинство резервов ВСУ, сказывается на других участках фронта.

Харьковской области полностью освободили Волчанск в северной части региона и Купянск — на востоке. При этом под угрозой окружения оказались части ВСУ на левобережье Оскола. Там, как говорил Владимир Путин , заблокированы 15 батальонов противника.

Славянск и Не менее проблемные для киевского режима Северск и Константиновка . После завершения боев за Серебрянское лесничество, продолжавшихся с 2022-го, российские войска набрали темп и взяли Северск в полукольцо, фактически отрезав город от логистики. Константиновка — южный форпост украинской линии обороны, включающей в себя Дружковку Краматорск . По сообщениям Минобороны России , штурмовики группировки войск "Юг" вплотную подошли к городу. Успех в Константиновке и Северске позволит с двух сторон приблизиться к Славянско-Краматорской агломерации.

А динамика продвижения группировки войск "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях и вовсе рискует обернуться катастрофой для Киева. Всего три недели назад "Дальневосточный экспресс" освободил Успеновку, преодолев линию обороны по реке Ямчур, и уже подошел к Гуляйполю.

Причем даже в ВСУ — пусть и витиевато — признают: отдельные украинские части под напором российских штурмовиков беспорядочно отступают.

"Одно из подразделений покинуло закрепленные позиции без предварительного согласования, что привело к открытию фланга, куда смогли зайти российские силы", — сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии украинским СМИ.

Причем Гуляйполем продвижение не ограничивается — группировка наступает широким фронтом в обеих областях.

Кризис дезертирства

Одна из ключевых причин проблем ВСУ — нехватка солдат на передовой.

"Каждые две минуты из нашей армии убегает человек. Пока вы дочитаете этот пост, на лыжи встанет еще один боец", — обратился к украинцам в Facebook** бывший депутат Верховной рады и действующий военнослужащий ВСУ Игорь Луценко

В октябре Генпрокуратура возбудила 21 602 уголовных дела в связи с дезертирством и СОЧ. Если до сентября 2024-го было 59 606 дел по СОЧ и 29 521 по дезертирам, то с тех пор общее число бежавших из частей выросло более чем на 220 тысяч.

© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo Украинский военнослужащий © Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo Украинский военнослужащий

Сбегают около 700 человек в день — полнокровный батальон.

По словам пленных, сейчас батальон ВСУ — это порой сотня-полторы штыков.

Триста тысяч дезертиров — официальные данные. На деле же украинские офицеры нередко просто берут деньги со сбежавших солдат.

Не помогает и "бусификация". В Киеве утверждают, что призывают по 30 тысяч человек в месяц. Но это вряд ли.

"В прошлом месяце потерь было 47,5 тысячи, а набрали по насильственной мобилизации 16,5 тысячи и еще около 15 тысяч вернули из госпиталей. Добавьте к этому дезертиров — их очень много", — отмечал Путин.

Сложности с пополнением даже у наиболее популярных подразделений. В частности, во вторник командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадьяр Бровди опубликовал статистику. С 30 октября на 15 тысяч вакансий он получил десять тысяч заявок. И лишь 3493 от гражданских, остальные — это либо военнослужащие других родов войск, либо дезертиры.

За две недели он отчитался о 6560 заявках. То есть служить даже в самых распиаренных частях желающих все меньше.

Денег нет

Ну и в экономике ситуация соответствующая. МВФ прогнозирует на 2026-2029 годы дефицит бюджета в 136,5 миллиарда долларов. На 2026-2027 годы — 63 миллиарда.

На фоне сокращения поддержки из США основное бремя спонсорства киевского режима легло на плечи европейцев. Срочно ищут деньги. Очень хотят конфисковать замороженные российские активы.

Более 200 миллиардов евро находится в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear — одного из крупнейших в мире депозитариев. Однако власти Бельгии против конфискации.

© AP Photo / Virginia Mayo Глава МИД Бельгии Максим Прево © AP Photo / Virginia Mayo Глава МИД Бельгии Максим Прево

"Неспособность найти четкий способ финансовой поддержки Украины до сих пор — не вина Бельгии, а результат упрямства ЕС, настаивающего на использовании российских активов и не осознающего связанных с этим рисков", — заявил на днях министр иностранных дел Максим Прево.

Закон о бюджете Украины на 2026 год предусматривает расходы на уровне 116 миллиардов долларов, доходы — 68,6 миллиарда. Дефицит — 18,4 процента ВВП, максимум с 2022-го.

Удары по энергетике

Регулярные удары по предприятиям украинского ВПК, энергосистеме и ключевым транспортным узлам наносят прямой ущерб процессу вооружения противника. ВСУ сильно зависят от небольших производств дронов, которые часто получают электроэнергию от обычных городских подстанций. В отличие от крупных заводов, они не могут обеспечить себе отдельное энергопитание, и постоянные отключения электричества тормозят изготовление ключевых компонентов.

© AP Photo / Yevhen Titov Пожар на объекте энергетической инфраструктуры в Харькове, Украина © AP Photo / Yevhen Titov Пожар на объекте энергетической инфраструктуры в Харькове, Украина

"Нет электроэнергии — нет производственных мощностей Украины. Не собираются дроны DeepStrike, не собираются FPV-дроны. Мы же понимаем: это 3D-принтеры, оно там печатается, нет комплектующих — и проседают фронты", — говорил еще в октябре украинский военный эксперт Иван Ступак.

Власти признают: зимой возможен полноценный блэкаут.

Киев сейчас стоит перед выбором: либо принимать тяжелые условия мирного плана США, либо рискнуть и продолжить боевые действия. С неясными для себя последствиями сразу на нескольких фронтах: военном, экономическом, энергетическом и политическом. И ухудшение положения на любом из них может привести к тому, что следующая мирная инициатива потребует еще больших уступок от Украины.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.