Уиткофф и Кушнер попробовали блюда русской кухни в ресторане в Москве

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер попробовали в московском ресторане блюда русской кухни: пирожки-посикунчики, филе оленя и перепелку с гречкой, а на десерт – яблочную шарлотку, выяснил корреспондент РИА Новости.

Как узнал корреспондент РИА Новости, в меню вошли блюда русской кухни: салаты "Столичный", "Мимоза", "Рассолье", посикунчики с крабом, пельмени с грибами, перепелка, фаршированная гречкой, кулебяка из трех видов рыб, палтус на пару и филе оленя.

Посикунчиками называют традиционные пермские жареные мясные пирожки. Для их приготовления используют пельменное тесто и фарш из говядины и свинины. Подаются, как правило, с соусом из чеснока и сметаны.

На десерт гости отведали "Наполеон", яблочную шарлотку и ассорти из ягод.