Уиткофф и Кушнер попробовали блюда русской кухни в ресторане в Москве
Уиткофф и Кушнер попробовали блюда русской кухни в ресторане в Москве - РИА Новости, 02.12.2025
Уиткофф и Кушнер попробовали блюда русской кухни в ресторане в Москве
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер попробовали в московском ресторане блюда русской кухни: пирожки-посикунчики, РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T21:28:00+03:00
2025-12-02T21:28:00+03:00
2025-12-02T21:48:00+03:00
Уиткофф и Кушнер попробовали посикунчики и филе оленя в ресторане в Москве
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер попробовали в московском ресторане блюда русской кухни: пирожки-посикунчики, филе оленя и перепелку с гречкой, а на десерт – яблочную шарлотку, выяснил корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Москве
проходят переговоры американской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным
. Перед встречей в Кремле Уиткофф
и Кушнер
прогулялись по Москве в сопровождении главы РФПИ Кирилла Дмитриева
и пообедали в московском ресторане.
Как узнал корреспондент РИА Новости, в меню вошли блюда русской кухни: салаты "Столичный", "Мимоза", "Рассолье", посикунчики с крабом, пельмени с грибами, перепелка, фаршированная гречкой, кулебяка из трех видов рыб, палтус на пару и филе оленя.
Посикунчиками называют традиционные пермские жареные мясные пирожки. Для их приготовления используют пельменное тесто и фарш из говядины и свинины. Подаются, как правило, с соусом из чеснока и сметаны.
На десерт гости отведали "Наполеон", яблочную шарлотку и ассорти из ягод.
По уже сложившейся традиции, перед переговорами в Кремле Уиткофф прогуливается по российской столице. В свои прошлые визиты Уиткофф побывал на Старом Арбате, в парке "Зарядье
" и отведал чебурек La Grande в одном из московских ресторанов. А в Санкт-Петербурге
в апреле перед переговорами с Путиным Уиткофф посетил синагогу и Исаакиевский собор.