Осужденного за мошенничество гендиректора "Амурстроя" освободили по УДО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек - РИА Новости. Благовещенский городской суд условно-досрочно освободил гендиректора "Амурстроя" Александра Синькова, осужденного за мошенничество, с связи выплатой им штрафа в 800 тысяч рублей и покрытием ущерба свыше 90 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Амурской области.

"Суд постановил освободить А.С. Синькова от отбывания основного наказания в виде лишения свободы условно-досрочно. Синьков выплатил штраф, который ему суд присудил, 800 тысяч рублей, и он полностью закрыл ущерб нанесенный, это свыше 90 миллионов", - сообщил агентству руководитель объединенной пресс-службы судов Амурской области Александр Воронин.

Он уточнил, что Синькову по решению суда запрещено покидать город без уведомления и раз в месяц ему необходимо регистрироваться. Еще один фигурант дела - исполнительный директор "Строительной компании №1", депутат Благовещенской думы Константин Ельцов - также освобожден условно-досрочно, добавил Воронин.

Решение суда пока не вступило в силу, на обжалование у сторон есть 15 дней. Пока Синьков будет находиться в заключении все это время, уточнили в суде.

В январе благовещенский городской суд признал виновным в мошенничестве гендиректора "Амурстроя" и "Строительной компании №1" Александра Синькова и назначил наказание в виде штрафа в размере 48 миллионов рублей, хотя прокурор просил наказание для него в виде лишения свободы на шесть лет и штрафа в размере одного миллиона рублей. В мае коллегия Амурского областного суда ужесточила приговор Синькову и назначила четыре года колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Ельцову было назначено 3,5 года колонии общего режима и штраф 600 тысяч рублей. Оба были взяты под стражу в зале суда.