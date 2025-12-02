Рейтинг@Mail.ru
Осужденного за мошенничество гендиректора "Амурстроя" освободили по УДО
04:05 02.12.2025
Осужденного за мошенничество гендиректора "Амурстроя" освободили по УДО
Осужденного за мошенничество гендиректора "Амурстроя" освободили по УДО
Благовещенский городской суд условно-досрочно освободил гендиректора "Амурстроя" Александра Синькова, осужденного за мошенничество, с связи выплатой им штрафа в РИА Новости, 02.12.2025
происшествия
амурская область
октябрьский район
благовещенский городской суд
амурская область
октябрьский район
происшествия, амурская область, октябрьский район, благовещенский городской суд
Происшествия, Амурская область, Октябрьский район, Благовещенский городской суд
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек - РИА Новости. Благовещенский городской суд условно-досрочно освободил гендиректора "Амурстроя" Александра Синькова, осужденного за мошенничество, с связи выплатой им штрафа в 800 тысяч рублей и покрытием ущерба свыше 90 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Амурской области.
"Суд постановил освободить А.С. Синькова от отбывания основного наказания в виде лишения свободы условно-досрочно. Синьков выплатил штраф, который ему суд присудил, 800 тысяч рублей, и он полностью закрыл ущерб нанесенный, это свыше 90 миллионов", - сообщил агентству руководитель объединенной пресс-службы судов Амурской области Александр Воронин.
Он уточнил, что Синькову по решению суда запрещено покидать город без уведомления и раз в месяц ему необходимо регистрироваться. Еще один фигурант дела - исполнительный директор "Строительной компании №1", депутат Благовещенской думы Константин Ельцов - также освобожден условно-досрочно, добавил Воронин.
Решение суда пока не вступило в силу, на обжалование у сторон есть 15 дней. Пока Синьков будет находиться в заключении все это время, уточнили в суде.
В январе благовещенский городской суд признал виновным в мошенничестве гендиректора "Амурстроя" и "Строительной компании №1" Александра Синькова и назначил наказание в виде штрафа в размере 48 миллионов рублей, хотя прокурор просил наказание для него в виде лишения свободы на шесть лет и штрафа в размере одного миллиона рублей. В мае коллегия Амурского областного суда ужесточила приговор Синькову и назначила четыре года колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Ельцову было назначено 3,5 года колонии общего режима и штраф 600 тысяч рублей. Оба были взяты под стражу в зале суда.
Судом установлено, что "Строительная компания №1" по госконтракту должна была реконструировать здание полиции Октябрьского района. Генеральный и исполнительный директора и инженер производственного отдела, действуя по предварительному сговору, предоставили в УМВД документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и объемах выполненных работ. В результате обмана они похитили бюджетные средства на сумму 132 миллиона руб. При этом проектно-сметная документация отсутствовала, а необходимые работы фактически не выполнены. Возведенное сооружение признали самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства, в эксплуатацию оно не введено. Позже компания перечислила 39,6 миллиона рублей в счет возврата денежных средств по контракту.
ПроисшествияАмурская областьОктябрьский районБлаговещенский городской суд
 
 
