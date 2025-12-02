https://ria.ru/20251202/turtsija-2059143442.html
Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры
Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры - РИА Новости, 02.12.2025
Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры
Турция заявила службам безопасности Украины свою решительную реакцию в связи с атаками на суда в Черном море, сообщил РИА Новости высокопоставленный официальный РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:22:00+03:00
2025-12-02T11:22:00+03:00
2025-12-02T11:22:00+03:00
в мире
турция
черное море
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017032559_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_f9edad6087f723c6cd9c6363d13483cc.jpg
https://ria.ru/20251201/oon-2059042829.html
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058990311.html
турция
черное море
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017032559_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_b790a57880dd3f0220cd84973350e5e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, черное море, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Турция, Черное море, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Мария Захарова
Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры
Турция заявила Киеву предельно четкую реакцию на атаки на суда в Черном море
АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Турция заявила службам безопасности Украины свою решительную реакцию в связи с атаками на суда в Черном море, сообщил РИА Новости высокопоставленный официальный источник в Анкаре.
Турецкое управление мореходства сообщило во вторник, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Черном море
; необходимости в помощи не возникло. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
подчеркивал, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны неприемлемы.
"Украинской стороне, в частности, службам безопасности, была заявлена предельно четкая реакция Турции на атаки на суда в Черном море", - сообщил собеседник агентства.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара
поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева
в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.