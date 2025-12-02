Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры - РИА Новости, 02.12.2025
11:22 02.12.2025
Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры
Турция заявила службам безопасности Украины свою решительную реакцию в связи с атаками на суда в Черном море, сообщил РИА Новости высокопоставленный официальный
в мире
турция
черное море
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
мария захарова
турция
черное море
анкара (провинция)
в мире, турция, черное море, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Турция, Черное море, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Мария Захарова
Турция заявила Киеву предельно четкую реакцию на атаки на суда в Черном море

АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Турция заявила службам безопасности Украины свою решительную реакцию в связи с атаками на суда в Черном море, сообщил РИА Новости высокопоставленный официальный источник в Анкаре.
Турецкое управление мореходства сообщило во вторник, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Черном море; необходимости в помощи не возникло. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны неприемлемы.
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ООН назвала атаки в Черном море нарушением международного права
1 декабря, 21:28
"Украинской стороне, в частности, службам безопасности, была заявлена предельно четкая реакция Турции на атаки на суда в Черном море", - сообщил собеседник агентства.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Эстонский военный корабль в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
МИД Эстонии выступил с предупреждением Украине после ударов ВСУ по танкерам
1 декабря, 17:15
 
