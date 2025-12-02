Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число турпоездок по России за 10 месяцев 2025 года выросло на 4,8% и достигло 76,2 миллиона, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"За 10 месяцев - с января по октябрь текущего года - число турпоездок по стране достигло 76,2 миллиона. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад нашей страны", - сказал Чернышенко, которого цитирует его аппарат.
Он добавил, что положительная динамика по турпотоку сохраняется пятый год. А прошлый год и вовсе стал рекордным по числу туристических поездок по России - их число составило 90 миллионов.
В аппарате вице-премьера отметили, что за 10 месяцев традиционно наибольшее количество туристических поездок приняли: Москва (10,3 миллиона), Краснодарский край (8,3 миллиона) и Санкт-Петербург (6 миллиона).
В десятку лидеров также вошли Московская область (4,7 миллиона), Татарстан (2,4 миллиона), Крым (2,2 миллиона), Свердловская область (1,7 миллиона), Ставропольский край (1,5 миллиона), Тюменская (1,5 миллиона) и Ростовская области (1,5 миллиона).