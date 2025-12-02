Рейтинг@Mail.ru
США сильно стараются над урегулированием на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
23:27 02.12.2025
США сильно стараются над урегулированием на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на фоне переговоров в Москве заявил, что Вашингтон сильно старается над урегулированием конфликта на Украине. РИА Новости, 02.12.2025
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне переговоров в Москве заявил, что Вашингтон сильно старается над урегулированием конфликта на Украине.
«
"Мы очень сильно стараемся", – сказал Трамп в ходе заседания кабмина, отвечая на вопрос журналистов о том, ожидает ли он прорыва в ходе переговоров в Москве.
Во вторник в Москве проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Его визит стал шестым в этом году. Как передавал корреспондент РИА Новости, с российской стороны к переговорам также присоединились помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствует зять президента США Джаред Кушнер.
Встреча Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин принял Уиткоффа в Кремле
