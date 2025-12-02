https://ria.ru/20251202/tramp-2059371382.html
Трамп не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине
Трамп не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине в Москве, подчеркнув, что его главной целью остаётся спасение тысяч... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:34:00+03:00
2025-12-02T22:34:00+03:00
2025-12-02T23:24:00+03:00
в мире
сша
украина
москва
дональд трамп
специальная военная операция на украине
мирный план сша по украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059342841.html
сша
украина
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, москва, дональд трамп, мирный план сша по украине, россия, стив уиткофф, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Украина, Москва, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, Мирный план США по Украине, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Трамп не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине
Трамп заявил, что не знает, стоит ли ждать ли прорыва в переговорах по Украине