Рейтинг@Mail.ru
Трамп не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 02.12.2025 (обновлено: 23:24 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/tramp-2059371382.html
Трамп не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине
Трамп не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине в Москве, подчеркнув, что его главной целью остаётся спасение тысяч... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:34:00+03:00
2025-12-02T23:24:00+03:00
в мире
сша
украина
москва
дональд трамп
специальная военная операция на украине
мирный план сша по украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059342841.html
сша
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, москва, дональд трамп, мирный план сша по украине, россия, стив уиткофф, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Украина, Москва, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, Мирный план США по Украине, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Трамп не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине

Трамп заявил, что не знает, стоит ли ждать ли прорыва в переговорах по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине в Москве, подчеркнув, что его главной целью остаётся спасение тысяч жизней каждый месяц.
«
"Я не знаю. Все, что я могу вам сказать, так это то, что мы очень стараемся спасти 25-30 тысяч человек, в основном мужчин и солдат, каждый месяц", - сказал Трамп в ходе заседания кабмина в ответ на соответствующий вопрос.
Во вторник в Москве проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Его визит стал шестым в этом году. Как передает корреспондент РИА Новости, с российской стороны к переговорам присоединились помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствует зять президента США Джаред Кушнер.
Встреча Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин принял Уиткоффа в Кремле
Вчера, 19:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМоскваДональд ТрампМирный план США по УкраинеРоссияСтив УиткоффВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала