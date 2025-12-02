https://ria.ru/20251202/tramp-2059369827.html
Трамп заявил, что у него нет последней информации о переговорах в Москве
Трамп заявил, что у него нет последней информации о переговорах в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает последней информацией о переговорах по Украине в Москве, так как занят заседанием своего кабинета. РИА Новости, 02.12.2025
Трамп заявил, что у него нет последней информации о переговорах в Москве
Трамп не располагает последней информации о переговорах по Украине в Москве