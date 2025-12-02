Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что у него нет последней информации о переговорах в Москве - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/tramp-2059369827.html
Трамп заявил, что у него нет последней информации о переговорах в Москве
Трамп заявил, что у него нет последней информации о переговорах в Москве - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп заявил, что у него нет последней информации о переговорах в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает последней информацией о переговорах по Украине в Москве, так как занят заседанием своего кабинета. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:14:00+03:00
2025-12-02T22:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
москва
россия
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059342841.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, россия, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Москва, Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Трамп заявил, что у него нет последней информации о переговорах в Москве

Трамп не располагает последней информации о переговорах по Украине в Москве

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает последней информацией о переговорах по Украине в Москве, так как занят заседанием своего кабинета.
«
"Нет, мы слишком времени проводим с вами", - сказал Трамп журналистам во время заседания своего кабинета в Белом доме, отвечая на вопрос о том, есть ли новости из Москвы.
Во вторник в Москве проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Его визит стал шестым в этом году. Как передавал корреспондент РИА Новости, с российской стороны к переговорам также присоединились помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствует зять президента США Джаред Кушнер.
Встреча Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин принял Уиткоффа в Кремле
Вчера, 19:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАМоскваРоссияДональд ТрампСтив УиткоффВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала