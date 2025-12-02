Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф разбирается, возможно ли украинское урегулирование, заявил Трамп
20:28 02.12.2025
Уиткофф разбирается, возможно ли украинское урегулирование, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США в России работают над тем, чтобы разобраться, возможно ли украинское урегулирование. РИА Новости, 02.12.2025
Уиткофф разбирается, возможно ли украинское урегулирование, заявил Трамп

Трамп: представители США в РФ разбираются, возможно ли украинское урегулирование

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США в России работают над тем, чтобы разобраться, возможно ли украинское урегулирование.
"Мы пытаемся уладить этот вопрос. Я завершил восемь войн, это будет девятая, и наши люди сейчас находятся в России, чтобы выяснить, сможем ли мы добиться урегулирования. Ситуация непростая", - сказал Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме.
Во вторник в Москве проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Его визит стал шестым в этом году. Как передает корреспондент РИА Новости, с российской стороны к переговорам присоединились помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствует зять президента США Джаред Кушнер.
Президент США Дональд Трамп
