Уиткофф разбирается, возможно ли украинское урегулирование, заявил Трамп
Уиткофф разбирается, возможно ли украинское урегулирование, заявил Трамп - РИА Новости, 02.12.2025
Уиткофф разбирается, возможно ли украинское урегулирование, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США в России работают над тем, чтобы разобраться, возможно ли украинское урегулирование. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T20:28:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
стив уиткофф
россия
сша
москва
2025
Уиткофф разбирается, возможно ли украинское урегулирование, заявил Трамп
Трамп: представители США в РФ разбираются, возможно ли украинское урегулирование