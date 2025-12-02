Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде завели дело после ложного обвинения в насилии - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/sud-2059370926.html
В Волгограде завели дело после ложного обвинения в насилии
В Волгограде завели дело после ложного обвинения в насилии - РИА Новости, 02.12.2025
В Волгограде завели дело после ложного обвинения в насилии
Следователи передали в суд уголовное дело против жительницы Волгограда, которая выдвинула якобы ложные обвинения в сексуальном насилии в отношении двух молодых... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:29:00+03:00
2025-12-02T22:29:00+03:00
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg
https://ria.ru/20250906/ssha-2040120143.html
волгоград
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_345:0:1716:1028_1920x0_80_0_0_12bd45e91ed410b5e6fe9be421981562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде завели дело после ложного обвинения в насилии

На волгоградку завели дело после ложного обвинения двух молодых людей в насилии

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 2 дек - РИА Новости. Следователи передали в суд уголовное дело против жительницы Волгограда, которая выдвинула якобы ложные обвинения в сексуальном насилии в отношении двух молодых людей, один из которых несовершеннолетний, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным ведомства, в июне водгоградка обратился в полицию и сообщила, что два человека, в том числе несовершеннолетний, совершили над ней сексуальное насилие. Отмечается, что следователи поверили проверку и доказали, что в связь с ними она вступила добровольно, в возбуждении уголовного дела ей было отказано. При этом, по данным СК, против самой женщины было заведено дело за заведомо ложный донос.
"В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СК.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
СМИ: в США освободили мужчину после 27 лет заключения по ложному обвинению
6 сентября, 00:37
 
ПроисшествияВолгоградРоссияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала