В Волгограде завели дело после ложного обвинения в насилии

ВОЛГОГРАД, 2 дек - РИА Новости. Следователи передали в суд уголовное дело против жительницы Волгограда, которая выдвинула якобы ложные обвинения в сексуальном насилии в отношении двух молодых людей, один из которых несовершеннолетний, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.