В Волгограде завели дело после ложного обвинения в насилии
В Волгограде завели дело после ложного обвинения в насилии - РИА Новости, 02.12.2025
В Волгограде завели дело после ложного обвинения в насилии
Следователи передали в суд уголовное дело против жительницы Волгограда, которая выдвинула якобы ложные обвинения в сексуальном насилии в отношении двух молодых... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:29:00+03:00
2025-12-02T22:29:00+03:00
2025-12-02T22:29:00+03:00
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
россия
волгоградская область
В Волгограде завели дело после ложного обвинения в насилии
На волгоградку завели дело после ложного обвинения двух молодых людей в насилии