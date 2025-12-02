Рейтинг@Mail.ru
Суд не стал рассматривать иск жителя Волгограда к "Билайну" - РИА Новости, 02.12.2025
16:50 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/sud-2059275119.html
Суд не стал рассматривать иск жителя Волгограда к "Билайну"
Суд не стал рассматривать иск жителя Волгограда к "Билайну" - РИА Новости, 02.12.2025
Суд не стал рассматривать иск жителя Волгограда к "Билайну"
Краснооктябрьский районный суд Волгограда не стал рассматривать иск местного жителя и его сына к "Билайну" с требованием обеспечить стабильную работу мобильного РИА Новости, 02.12.2025
ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Краснооктябрьский районный суд Волгограда не стал рассматривать иск местного жителя и его сына к "Билайну" с требованием обеспечить стабильную работу мобильного интернета, следует из карточки дела на сайте суда.
Ранее в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона сообщали РИА Новости, что житель Волгограда подал иск к компании "Вымпелком" ("Билайн") с требованием обеспечить стабильную работу мобильного интернета на фоне жалоб волгоградцев на отсутствие интернет-связи. По данным суда, мужчина подал иск от своего имени и от имени сына, просил обеспечить работу мобильного интернета согласно договорам, а также взыскать компенсацию морального вреда 50 тысяч рублей каждому. В "Билайне" в комментарии агентству отмечали, что ситуация сложилась не по их инициативе, а все аргументы заявителя будут изучены.
"Иск (заявление, жалоба) оставлены без рассмотрения. Истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора", - говорится на сайте суда.
Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, истцы не дождались тридцатидневного срока для предоставления ответчиком ответа на претензию.
