Мировой либеральный порядок, поддерживаемый Западом, умирает, заявил Стубб
Мировой либеральный порядок, поддерживаемый Западом, умирает, заявил Стубб - РИА Новости, 02.12.2025
Мировой либеральный порядок, поддерживаемый Западом, умирает, заявил Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что либеральный мировой порядок, который последние десятилетия задавал Запад, умирает, а на передний план стали... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:02:00+03:00
2025-12-02T22:02:00+03:00
2025-12-02T22:02:00+03:00
Мировой либеральный порядок, поддерживаемый Западом, умирает, заявил Стубб
Стубб: многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что либеральный мировой порядок, который последние десятилетия задавал Запад, умирает, а на передний план стали выходить развивающиеся средние державы и растущее противостояние между Западом, Востоком и Югом.
"Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, умирает. Многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции... Конкуренция великих держав возвращается... Но это не единственная сила, формирующая мировой порядок. Развивающиеся средние державы, включая Бразилию
, Индию
, Мексику
, Нигерию
, Саудовскую Аравию
, ЮАР
и Турцию
, стали определять правила игры", - пишет Стубб в статье для издания
Foreign Affairs.
Он утверждает, что, несмотря на надежды, появившиеся после падения Берлинской стены, мир не объединился в принятии демократии и рыночного капитализма, а торговля, энергетика, технологии и информация, которые должны были объединять мир, теперь "раздирают его на части".
"Разворачивается трёхстороннее противостояние между тем, что я называю Глобальным Западом, глобальным Востоком
и глобальным Югом", - резюмирует президент.