Мировой либеральный порядок, поддерживаемый Западом, умирает, заявил Стубб

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что либеральный мировой порядок, который последние десятилетия задавал Запад, умирает, а на передний план стали выходить развивающиеся средние державы и растущее противостояние между Западом, Востоком и Югом.

Он утверждает, что, несмотря на надежды, появившиеся после падения Берлинской стены, мир не объединился в принятии демократии и рыночного капитализма, а торговля, энергетика, технологии и информация, которые должны были объединять мир, теперь "раздирают его на части".