ВС России зашли в населенный пункт Диброва в ДНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 02.12.2025 (обновлено: 07:03 02.12.2025)
ВС России зашли в населенный пункт Диброва в ДНР, сообщил Марочко
ВС России зашли в населенный пункт Диброва в ДНР, сообщил Марочко
ВС России зашли в населенный пункт Диброва в ДНР, сообщил Марочко

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Российские силы прорвали оборонительную линию ВСУ на краснолиманском направлении и зашли в населенный пункт Диброва в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За несколько суток нашим военнослужащим удалось продвинутся на участке Красный Лиман - Диброва (ДНР). В результате прорыва оборонительной линии противника и рывка передовые порядки ВС РФ зашли в населенный пункт Диброва (ДНР) и начали освобождение поселка", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные разведданные.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщал 30 ноября, что вооруженные силы России совершили прорыв к населенному пункту Диброва под Красным Лиманом в ДНР. Он отметил, что дальнейшее продвижение в этом направлении позволит перекрыть дорогу на Славянск.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Марочко рассказал о последствиях потери ВСУ Волчанска
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасный ЛиманРоссияАндрей МарочкоДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
