https://ria.ru/20251202/spetsoperatsiya-2059095022.html
ВС России зашли в населенный пункт Диброва в ДНР, сообщил Марочко
Российские силы прорвали оборонительную линию ВСУ на краснолиманском направлении и зашли в населенный пункт Диброва в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красный лиман
россия
андрей марочко
денис пушилин
вооруженные силы украины
