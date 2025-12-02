Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Рада не смогла согласовать проект бюджета на 2026 год - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:48 02.12.2025
СМИ: Рада не смогла согласовать проект бюджета на 2026 год
Депутаты Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" не смогли согласовать вопрос принятия госбюджета страны на 2026 год из-за... РИА Новости, 02.12.2025
СМИ: Рада не смогла согласовать проект бюджета на 2026 год

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineЗал заседаний Верховной рады Украины
Зал заседаний Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Зал заседаний Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" не смогли согласовать вопрос принятия госбюджета страны на 2026 год из-за разногласий, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники во фракции.
Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что в партии "Слуга народа" не хватает голосов для принятия госбюджета на 2026 год - причиной, как утверждается, стал коррупционный скандал в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Партии Зеленского не хватает голосов для принятия бюджета, заявили в Раде
26 ноября, 15:33
"Народные депутаты от "Слуги народа" не договорились принять бюджет на 2026 год во втором чтении завтра, 2 декабря", - говорится в материале агентства.
По словам одного из источников, среди депутатов наблюдается "полный разброд": часть депутатов поддерживает проект бюджета, другие же выдвигают различные условия.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Депутаты Рады отменили голосование по госбюджету на 2026 год
17 ноября, 14:12
 
