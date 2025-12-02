СМИ: Рада не смогла согласовать проект бюджета на 2026 год

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" не смогли согласовать вопрос принятия госбюджета страны на 2026 год из-за разногласий, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники во фракции.

Тимур Миндич. Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что в партии "Слуга народа" не хватает голосов для принятия госбюджета на 2026 год - причиной, как утверждается, стал коррупционный скандал в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского

"Народные депутаты от "Слуги народа" не договорились принять бюджет на 2026 год во втором чтении завтра, 2 декабря", - говорится в материале агентства.

По словам одного из источников, среди депутатов наблюдается "полный разброд": часть депутатов поддерживает проект бюджета, другие же выдвигают различные условия.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.

Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает еще 16 миллиардов евро.