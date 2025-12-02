https://ria.ru/20251202/shoygu-2059177348.html
Шойгу заявил о желании Европы и Японии взять реванш за прошлые поражения
Шойгу заявил о желании Европы и Японии взять реванш за прошлые поражения - РИА Новости, 02.12.2025
Шойгу заявил о желании Европы и Японии взять реванш за прошлые поражения
Желание взять реванш за прошлые поражения проснулось в некоторых странах Европы и в Японии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 02.12.2025
