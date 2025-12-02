Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай не допустят возрождения преступных режимов, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.12.2025
12:44 02.12.2025 (обновлено: 13:03 02.12.2025)
Россия и Китай не допустят возрождения преступных режимов, заявил Шойгу
Россия и Китай не допустят возрождения преступных режимов, заявил Шойгу
Россия и Китай не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Японии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 02.12.2025
в мире
россия
китай
европа
сергей шойгу
ван и (политик)
россия
китай
европа
в мире, россия, китай, европа, сергей шойгу, ван и (политик)
В мире, Россия, Китай, Европа, Сергей Шойгу, Ван И (политик)
Россия и Китай не допустят возрождения преступных режимов, заявил Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве. 2 декабря 2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве. 2 декабря 2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве. 2 декабря 2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия и Китай не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Японии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Возрождения преступных режимов в Европе и Токио мы не допустим", - сказал Шойгу в ходе российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, которые он проводит в Москве совместно с министром иностранных дел КНР Ван И.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Сергей Шойгу: Россия не позволит спровоцировать новую гонку вооружений
13 ноября, 11:00
 
В миреРоссияКитайЕвропаСергей ШойгуВан И (политик)
 
 
