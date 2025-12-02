Рейтинг@Mail.ru
Россия поддерживает Китай по вопросам Тайваня и Гонконга, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.12.2025
12:38 02.12.2025
Россия поддерживает Китай по вопросам Тайваня и Гонконга, заявил Шойгу
Россия поддерживает Китай по вопросам Тайваня и Гонконга, заявил Шойгу

Шойгу: Россия поддерживает Китай по вопросам Тайваня, Синьцзяна и Тибета

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Россия последовательно и неизменно поддерживает Китай по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"В данном контексте хочу подтвердить нашу последовательную и неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга", - сказал Шойгу в ходе российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, которые он проводит в Москве совместно с министром иностранных дел КНР Ван И.
Он подчеркнул, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай.
