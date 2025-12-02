https://ria.ru/20251202/shoygu-2059171296.html
Россия поддерживает Китай по вопросам Тайваня и Гонконга, заявил Шойгу
Россия поддерживает Китай по вопросам Тайваня и Гонконга, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.12.2025
Россия поддерживает Китай по вопросам Тайваня и Гонконга, заявил Шойгу
Россия последовательно и неизменно поддерживает Китай по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:38:00+03:00
2025-12-02T12:38:00+03:00
2025-12-02T12:38:00+03:00
в мире
китай
россия
тайвань
сергей шойгу
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059129129_0:0:2825:1590_1920x0_80_0_0_27c4726f246b72723dbe7c65e24e985f.jpg
https://ria.ru/20250430/tayvan-2014490742.html
китай
россия
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059129129_60:0:2588:1896_1920x0_80_0_0_112aaf36e6af5e01457ed37985551ac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, тайвань, сергей шойгу, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Тайвань, Сергей Шойгу, Ван И (политик)
Россия поддерживает Китай по вопросам Тайваня и Гонконга, заявил Шойгу
Шойгу: Россия поддерживает Китай по вопросам Тайваня, Синьцзяна и Тибета