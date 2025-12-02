https://ria.ru/20251202/shojgu-2059174565.html
Шойгу прокомментировал реакцию Запада на отношения России и Китая
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Не всех на Западе устраивает тот факт, что отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Координация Москвы
и Пекина
в области стратегической безопасности играет важнейшую стабилизирующую роль и способствует формированию более справедливого, многополярного мироустройства, не предполагающего привилегированного положения избранных стран и их доминирования в мировых делах. Именно поэтому не всех на Западе устраивает тот факт, что отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России
и Китая
вышли на беспрецедентно высокий уровень за всю их историю", - сказал Шойгу
в ходе российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, которые он проводит в Москве совместно с министром иностранных дел КНР Ван И
.
Российско-китайские отношения не подвержены влиянию внешней конъюнктуры и выстраиваются на принципах взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела друг друга и обоюдной поддержки, подчеркнул он.
Шойгу заверил Ван И, что готов вместе с ним и далее прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. "Убежден, что наша совместная работа в русле установок глав государств полностью отвечает интересам обеспечения не только национальной безопасности наших двух стран, но и поддержания региональной и глобальной стабильности", - добавил он.