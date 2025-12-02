Шойгу прокомментировал реакцию Запада на отношения России и Китая

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Не всех на Западе устраивает тот факт, что отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Российско-китайские отношения не подвержены влиянию внешней конъюнктуры и выстраиваются на принципах взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела друг друга и обоюдной поддержки, подчеркнул он.

Шойгу заверил Ван И, что готов вместе с ним и далее прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. "Убежден, что наша совместная работа в русле установок глав государств полностью отвечает интересам обеспечения не только национальной безопасности наших двух стран, но и поддержания региональной и глобальной стабильности", - добавил он.