Рейтинг@Mail.ru
Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Шкарин завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:36 02.12.2025 (обновлено: 22:37 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/shkarin-2059371999.html
Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Шкарин завершил карьеру
Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Шкарин завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Шкарин завершил карьеру
Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Антон Шкарин завершил игровую карьеру, сообщается в Telegram-канале сборной России по пляжному футболу. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T22:36:00+03:00
2025-12-02T22:37:00+03:00
футбол
спорт
россия
антон шкарин
пляжный футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112354/00/1123540010_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_48ff54dba59220665f7730027cb5996d.jpg
/20251202/kanenda-2059349483.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112354/00/1123540010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f0cc006fa5a66cd28d0cda88deb4b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, антон шкарин, пляжный футбол
Футбол, Спорт, Россия, Антон Шкарин, Пляжный футбол
Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Шкарин завершил карьеру

Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Шкарин завершил игровую карьеру

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгроки сборной России Антон Шкарин (слева) и Юрий Крашенинников
Игроки сборной России Антон Шкарин (слева) и Юрий Крашенинников - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Антон Шкарин завершил игровую карьеру, сообщается в Telegram-канале сборной России по пляжному футболу.
"Ровно 20 лет назад я сыграл свой первый матч за сборную России. Сегодня подходящий день для того, чтобы остановиться… Хочу сказать спасибо всем людям, которые находились все это время рядом со мной в игре. 20 лет - это маленькая жизнь, и в ней я был по-настоящему счастлив благодаря вам! Спасибо всем, кто видел мою игру, я буду скучать", - заявил Шкарин.
Шкарину 43 года. Всего он провел 351 матч в составе сборной России. Вместе с национальной командой он трижды выигрывал чемпионат мира (2011, 2013, 2021), а также по два раза становился победителем Кубка Европы (2010, 2012) и Евролиги (2009, 2011). На протяжении клубной карьеры он выступал в составе московского "Локомотива" и "Спартака". Он шесть раз выигрывал чемпионат России (2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) и четырежды - Кубок России (2008, 2009, 2011, 2012).
Бывший футболист Ростова Исо Каньенда - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экс-футболист "Ростова" умер в 43 года
Вчера, 20:08
 
ФутболСпортРоссияАнтон ШкаринПляжный футбол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    СКА
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Байер
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    03.12 21:00
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
  • Футбол
    03.12 22:30
    Арсенал
    Брентфорд
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала