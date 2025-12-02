https://ria.ru/20251202/shkarin-2059371999.html
Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Шкарин завершил карьеру
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Антон Шкарин завершил игровую карьеру, сообщается в Telegram-канале сборной России по пляжному футболу.
"Ровно 20 лет назад я сыграл свой первый матч за сборную России. Сегодня подходящий день для того, чтобы остановиться… Хочу сказать спасибо всем людям, которые находились все это время рядом со мной в игре. 20 лет - это маленькая жизнь, и в ней я был по-настоящему счастлив благодаря вам! Спасибо всем, кто видел мою игру, я буду скучать", - заявил Шкарин.
Шкарину 43 года. Всего он провел 351 матч в составе сборной России. Вместе с национальной командой он трижды выигрывал чемпионат мира (2011, 2013, 2021), а также по два раза становился победителем Кубка Европы (2010, 2012) и Евролиги (2009, 2011). На протяжении клубной карьеры он выступал в составе московского "Локомотива" и "Спартака". Он шесть раз выигрывал чемпионат России (2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) и четырежды - Кубок России (2008, 2009, 2011, 2012).