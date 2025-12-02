Единственный в Сербии НПЗ начал остановку из-за санкций США

Работа комплекса "Глубокая переработка" на НПЗ в Панчево по Белградом. Архивное фото

БЕЛГРАД, 2 дек – РИА Новости. Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), начал процесс остановки из-за отсутствия сырья для переработки под санкциями США, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Президент Сербии Александр Вучич сказал в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний во вторник, что власти станы не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против " Нефтяной индустрии Сербии ", вступивших в силу 9 октября. По его словам, министерство энергетики оповестит об отсутствии ответа из США руководство NIS, и далее ожидается остановка НПЗ в течение ближайших дней.

"На НПЗ в Панчево сегодня начинается остановка работы производственных мощностей из-за нехватки сырой нефти для переработки, возникшей в результате санкций минфина США по отношению к компании", - говорится в сообщении.

Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в минувшую пятницу, что единственный НПЗ Сербии, расположенный в пригороде Белграда – Панчево - продолжит работу в ограниченном режиме до 2 декабря в ожидании ответа минфина США по приостановке санкций в отношении компании. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня.

По данным властей Сербии, оперативных резервов топлива NIS, а также государственных резервов дизельного топлива, бензина и мазута в Сербии хватит до конца января в свете санкций США.

Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".

Скупщина (парламент) Сербии в эти дни обсуждает пакет проектов документов. В частности, поправки к бюджету на 2026 год предполагают выделение 1,4 миллиарда евро для обеспечения энергетической безопасности на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой " Газпрома ", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.