Пассажиров остановившегося "Сапсана" пересадили в резервный поезд - РИА Новости, 02.12.2025
00:49 02.12.2025 (обновлено: 02:25 02.12.2025)
Пассажиров остановившегося "Сапсана" пересадили в резервный поезд
Пассажиров остановившегося "Сапсана" пересадили в резервный поезд
Пассажиров остановившегося под Петербургом "Сапсана" пересадили в резервный поезд и отправили в Москву, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Новости
Пассажиров остановившегося "Сапсана" пересадили в резервный поезд

Пассажиров вставшего "Сапсана" отправили в Москву резервным поездом

Поезд "Сапсан". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пассажиров остановившегося под Петербургом "Сапсана" пересадили в резервный поезд и отправили в Москву, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Октябрьская железная дорога вечером в понедельник сообщила, что поезд "Сапсан" сообщением Петербург-Москва с 21.18 мск задерживается по техническим причинам на перегоне Тосно-Ушаки. Позднее пресс-служба Северо-Западной транспортной сообщала, что ведомство организовало проверку по данному факту, а к пассажирам застрявшего "Сапсана" направили резервный поезд.
"Началась посадка пассажиров в резервный поезд", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Позднее транспортная прокуратура сообщила, что резервный поезд отправлен в Москву.
"В 00.40 мск поезд отправлен в Москву", - говорится в сообщении.
В ОЖД назвали причину опоздания "Сапсана" из Петербурга в Москву
ПроисшествияСанкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
