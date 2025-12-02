Пассажиров остановившегося "Сапсана" пересадили в резервный поезд

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пассажиров остановившегося под Петербургом "Сапсана" пересадили в резервный поезд и отправили в Москву, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Октябрьская железная дорога вечером в понедельник сообщила, что поезд "Сапсан" сообщением Петербург-Москва с 21.18 мск задерживается по техническим причинам на перегоне Тосно-Ушаки. Позднее пресс-служба Северо-Западной транспортной сообщала, что ведомство организовало проверку по данному факту, а к пассажирам застрявшего "Сапсана" направили резервный поезд.