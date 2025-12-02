Рейтинг@Mail.ru
22:07 02.12.2025 (обновлено: 22:08 02.12.2025)
Мир на Украине может наступить только при посредничестве США, считает Рубио
в мире, сша, украина, москва, марко рубио, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, США, Украина, Москва, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Мир на Украине может наступить только при посредничестве США, считает Рубио

Рубио: Трамп является единственным, кто может прекратить конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир на Украине может наступить только при посредничестве Штатов, поэтому американский спецпредставитель Стив Уиткофф находится сейчас в Москве.
"Он (президент США Дональд Трамп - ред.) - единственный лидер в мире, который может помочь прекратить его (конфликт на Украине - ред.), и именно поэтому, пока мы сейчас с вами говорим, Стив Уиткофф находится в Москве и пытается найти способ закончить эту войну", - сказал Рубио во время заседания кабинета министров в Белом доме.
Во вторник в Москве проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США. Его визит стал шестым в этом году. Как передавал корреспондент РИА Новости, с российской стороны к переговорам также присоединились помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствует зять президента США Джаред Кушнер.
Уиткофф и Кушнер фактически оттеснили Рубио от переговоров, пишет Times
Уиткофф и Кушнер фактически оттеснили Рубио от переговоров, пишет Times
Вчера, 19:16
 
