Постпред России в Вене и глава МАГАТЭ обсудили иранскую ядерную программу

16:14 02.12.2025
© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото : МИД РФ
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе личной встречи во вторник обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
"Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили текущую ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - написал российский постпред в своём официальном Telegram-канале.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Глава МАГАТЭ прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях
30 ноября, 18:04
Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что новая резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нанесет вред кооперации агентства с исламской республикой, она также подрывает авторитет и независимость международной организации. Министр после резолюции также отметил, что Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенном в сентябре.
Каирское соглашение между Ираном и МАГАТЭ было заключено в Египте в сентябре и определявшего контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Ныне недействующее соглашение Ирана с МАГАТЭ по сотрудничеству было выработано спустя несколько месяцев после того, как Тегеран в июле принял закон, ограничивавший уровень кооперации с агентством и предполагающий в том числе высылку инспекторов МАГАТЭ из исламской республики. Инспекторы, отслеживающие ядерную активность Ирана на ядерных объектах, тогда покинули страну.
Несмотря на это, сотрудники МАГАТЭ осенью посещали Тегеранский исследовательский реактор, используемый иранскими властями для развития ядерной медицины, а также строящуюся при российском участии АЭС "Бушер", последний раз - в начале ноября. Другие же объекты, а именно в Натанзе, Исфахане и Фордо, подвергавшиеся бомбардировкам во время конфликта с США и Израилем, представители МАГАТЭ не посещали.
Подобная ситуация ставит МАГАТЭ перед проблемой верификации ядерной деятельности Ирана.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ООН потеряла доверие, заявил глава МАГАТЭ
Вчера, 15:26
 
В миреИранТегеран (город)РоссияРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Аббас АракчиМАГАТЭООНБушерская АЭС
 
 
