Постпред России в Вене и глава МАГАТЭ обсудили иранскую ядерную программу

ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе личной встречи во вторник обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Ныне недействующее соглашение Ирана с МАГАТЭ по сотрудничеству было выработано спустя несколько месяцев после того, как Тегеран в июле принял закон, ограничивавший уровень кооперации с агентством и предполагающий в том числе высылку инспекторов МАГАТЭ из исламской республики. Инспекторы, отслеживающие ядерную активность Ирана на ядерных объектах, тогда покинули страну.