Лавров: Россия и Китай работают над укреплением торгового сотрудничества - РИА Новости, 02.12.2025
15:51 02.12.2025 (обновлено: 15:58 02.12.2025)
Лавров: Россия и Китай работают над укреплением торгового сотрудничества
Российские экономические структуры прорабатывают вопросы укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025
Новости
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские экономические структуры прорабатывают вопросы укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Соответствующие ведомства экономического блока российского правительства занимаются вопросами, связанными с укреплением нашего взаимодействия в сферах торгового и инвестиционного сотрудничества, в гуманитарной сфере", - сказал он в начале встречи с китайским коллегой Ван И.
"Наши с вами задачи, конечно же, прежде всего, обеспечивать тесную координацию по вопросам международной политики, включая задачи стратегической стабильности, надежного обеспечения безопасности Российской Федерации и Китайской Народной Республики и наших совместных действий в международных структурах", - подчеркнул министр.
Ранее во вторник Ван И встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу для проведения двусторонних консультаций по стратегической безопасности.
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Россия и Китай должны вместе противостоять новым угрозам, заявил Ван И
