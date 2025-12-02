https://ria.ru/20251202/rossija-2059253152.html
Лавров: Россия и Китай работают над укреплением торгового сотрудничества
Российские экономические структуры прорабатывают вопросы укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2025
Лавров: Россия и Китай работают над укреплением торгового сотрудничества
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские экономические структуры прорабатывают вопросы укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Соответствующие ведомства экономического блока российского правительства занимаются вопросами, связанными с укреплением нашего взаимодействия в сферах торгового и инвестиционного сотрудничества, в гуманитарной сфере", - сказал он в начале встречи с китайским коллегой Ван И
.
"Наши с вами задачи, конечно же, прежде всего, обеспечивать тесную координацию по вопросам международной политики, включая задачи стратегической стабильности, надежного обеспечения безопасности Российской Федерации и Китайской Народной Республики и наших совместных действий в международных структурах", - подчеркнул министр.
Ранее во вторник Ван И встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу
для проведения двусторонних консультаций по стратегической безопасности.