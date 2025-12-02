https://ria.ru/20251202/rossija-2059239885.html
Лавров назвал Ван И дорогим другом
Лавров назвал Ван И дорогим другом - РИА Новости, 02.12.2025
Лавров назвал Ван И дорогим другом
Россия ценит внимание Китая к задачам, поставленным лидерами двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:21:00+03:00
2025-12-02T15:21:00+03:00
2025-12-02T15:21:00+03:00
в мире
россия
китай
сергей лавров
ван и (политик)
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251202/shoygu-2059173353.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, сергей лавров, ван и (политик), си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Сергей Лавров, Ван И (политик), Си Цзиньпин
Лавров назвал Ван И дорогим другом
Лавров назвал Ван И дорогим другом и заявил, что рад встрече