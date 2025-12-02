Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал Ван И дорогим другом
15:21 02.12.2025
Лавров назвал Ван И дорогим другом
Россия ценит внимание Китая к задачам, поставленным лидерами двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2025
в мире
россия
китай
сергей лавров
ван и (политик)
си цзиньпин
россия
китай
в мире, россия, китай, сергей лавров, ван и (политик), си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Сергей Лавров, Ван И (политик), Си Цзиньпин
Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия ценит внимание Китая к задачам, поставленным лидерами двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У вас сегодня была напряженная работа по линии Совета безопасности Российской Федерации. Мы очень ценим то внимание, которое наши китайские друзья вместе с нами уделяют задачам, поставленным президентом (России) Путиным и председателем (КНР) Си Цзиньпином", - сказал Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.
Он также назвал Ван И дорогим другом и заявил, что рад очередной встрече с китайскими коллегами.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Россия и Китай не допустят возрождения преступных режимов, заявил Шойгу
