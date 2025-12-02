Рейтинг@Mail.ru
Путин: паралимпийское движение объединяет мужественных людей - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
19:55 02.12.2025
Путин: паралимпийское движение объединяет мужественных людей
Путин: паралимпийское движение объединяет мужественных людей - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Путин: паралимпийское движение объединяет мужественных людей
Паралимпийское движение объединяет в своих рядах мужественных, целеустремлённых, сильных духом людей, которые смогли преодолеть трудности, добились серьёзных... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025
Новости
владимир путин, спорт
Владимир Путин, Спорт
Путин: паралимпийское движение объединяет мужественных людей

Путин: паралимпийское движение объединяет в своих рядах мужественных людей

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / POOL
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Паралимпийское движение объединяет в своих рядах мужественных, целеустремлённых, сильных духом людей, которые смогли преодолеть трудности, добились серьёзных успехов в спорте и помогли другим поверить в себя, в свои возможности, отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XIX торжественной церемонии награждения премией "Возвращение в жизнь".
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Приветствую вас на торжественной церемонии чествования лауреатов премии Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь". Паралимпийское движение объединяет в своих рядах мужественных, целеустремлённых, сильных духом людей, которые смогли преодолеть трудности, добились серьёзных успехов в спорте и помогли другим поверить в себя, в свои возможности. Отрадно, что в нынешнем году российские спортсмены вновь продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и командную сплочённость и по праву стали победителями и призёрами чемпионатов мира и Европы", - говорится в телеграмме.
Президент от души поздравил всех лауреатов - спортсменов-паралимпийцев, их тренеров и наставников, общественных деятелей, организаторов с высокой, заслуженной наградой. Он также выразил уверенность, что премия "Возвращение в жизнь" и впредь будет выполнять важную, благородную миссию, вносить значимый вклад в продвижение ценностей паралимпизма в стране.
Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
ПКР надеется на участие россиян в зимней Паралимпиаде в трех видах спорта
23 ноября, 10:52
 
Владимир ПутинСпорт
 
Матч-центр
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
