Путин: паралимпийское движение объединяет мужественных людей

"Приветствую вас на торжественной церемонии чествования лауреатов премии Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь". Паралимпийское движение объединяет в своих рядах мужественных, целеустремлённых, сильных духом людей, которые смогли преодолеть трудности, добились серьёзных успехов в спорте и помогли другим поверить в себя, в свои возможности. Отрадно, что в нынешнем году российские спортсмены вновь продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и командную сплочённость и по праву стали победителями и призёрами чемпионатов мира и Европы", - говорится в телеграмме.