Путин: паралимпийское движение объединяет мужественных людей
2025-12-02T19:55:00+03:00
владимир путин
спорт
Новости
владимир путин, спорт
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Паралимпийское движение объединяет в своих рядах мужественных, целеустремлённых, сильных духом людей, которые смогли преодолеть трудности, добились серьёзных успехов в спорте и помогли другим поверить в себя, в свои возможности, отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XIX торжественной церемонии награждения премией "Возвращение в жизнь".
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Приветствую вас на торжественной церемонии чествования лауреатов премии Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь". Паралимпийское движение объединяет в своих рядах мужественных, целеустремлённых, сильных духом людей, которые смогли преодолеть трудности, добились серьёзных успехов в спорте и помогли другим поверить в себя, в свои возможности. Отрадно, что в нынешнем году российские спортсмены вновь продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и командную сплочённость и по праву стали победителями и призёрами чемпионатов мира и Европы", - говорится в телеграмме.
Президент от души поздравил всех лауреатов - спортсменов-паралимпийцев, их тренеров и наставников, общественных деятелей, организаторов с высокой, заслуженной наградой. Он также выразил уверенность, что премия "Возвращение в жизнь" и впредь будет выполнять важную, благородную миссию, вносить значимый вклад в продвижение ценностей паралимпизма в стране.