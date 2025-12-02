Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил двум россиянкам звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 02.12.2025
16:27 02.12.2025
Путин присвоил двум россиянкам звание "Мать-героиня"
Путин присвоил двум россиянкам звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 02.12.2025
Путин присвоил двум россиянкам звание "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительницам Саратовской и Новосибирской областей Анастасии Пархоменко и Наталье Пилипенко,... РИА Новости, 02.12.2025
общество
россия
ханты-мансийский автономный округ
новосибирская область
владимир путин
россия
ханты-мансийский автономный округ
новосибирская область
общество, россия, ханты-мансийский автономный округ, новосибирская область, владимир путин
Общество, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская область, Владимир Путин
Путин присвоил двум россиянкам звание "Мать-героиня"

Жительницы Саратовской и Новосибирской областей удостоены звания "Мать-героиня"

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительницам Саратовской и Новосибирской областей Анастасии Пархоменко и Наталье Пилипенко, соответствующий указ главы государства опубликован во вторник.
«
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Пархоменко Анастасии Борисовне, Саратовская область; Пилипенко Наталье Александровне, Новосибирская область", - говорится в указе.
Кроме того, президент РФ наградил орденом "Родительская слава" семьи Мироненко из Алтайского края, Мурзаковых из Ханты-Мансийского автономного округа, Пантилейкиных из Республики Мордовия, Петрухиных из Кировской области, Посикуновых из Воронежской области, Рязанцевых из Санкт-Петербурга и Соловьевых из Ростовской области, следует из документа.
Медалью ордена "Родительская слава" в соответствии с указом награждены родители из Свердловской, Костромской, Тульской, Владимирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Республики Мордовия и Республики Алтай.
Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Нижегородской области
Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Нижегородской области
22 октября, 16:17
 
ОбществоРоссияХанты-Мансийский автономный округНовосибирская областьВладимир Путин
 
 
