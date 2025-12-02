https://ria.ru/20251202/putin-2059234537.html
Путин подписал указ о передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга
Путин подписал указ о передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга - РИА Новости, 02.12.2025
Путин подписал указ о передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче киностудии "Ленфильм" в собственность Санкт-Петербурга, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 02.12.2025
Путин подписал указ о передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга
Путин подписал указ о передаче Санкт-Петербургу 100 процентов акций "Ленфильма"