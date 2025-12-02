Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга - РИА Новости, 02.12.2025
Культура
 
15:06 02.12.2025
Путин подписал указ о передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга
Путин подписал указ о передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга
санкт-петербург, россия, владимир путин, ленфильм, новости культуры
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Ленфильм, Новости культуры
Эмблема киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче киностудии "Ленфильм" в собственность Санкт-Петербурга, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"В целях развития кинопроизводства в Российской Федерации постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ и правительства Санкт-Петербурга о передаче в собственность Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Киностудия "Ленфильм" (Санкт-Петербург)", - говорится в документе.
Правительству РФ поручено в шестимесячный срок обеспечить передачу акций.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 2 декабря.
Культура Санкт-Петербург Россия Владимир Путин Ленфильм Новости культуры
 
 
